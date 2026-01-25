Τηλεθέαση Σαββάτου: Μάνεσης, Χρηστίδου και Δεκατιανοί στην πρώτη 3άδα

Στην κορυφή και των δύο βασικών κατηγοριών τηλεθέασης βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με το τηλεοπτικό κοινό.

Με πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, η εκπομπή διατηρεί σταθερά τα ηνία της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου.

Ανεβασμένα ποσοστά είχαμε και για την εκπομπή του OPEN, «Ραντεβού το ΣΚ», με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου να σημειώνουν άνοδο και να ξεπερνούν το 8% σε αρκετά τέταρτα.

Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε μέσο όρο 14,1%, το «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου 13,3%, οι Δεκατιανοί 8,8%, το «Ραντεβού το ΣΚ» 6,3% και το «Καλημέρα είπαμε;» 3,2%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» είχε μέσο όρο 19,5%, οι Δεκατιανοί 14,3%, το «Χαμογέλα και Πάλι» 13,5%, το «Ραντεβού το ΣΚ» 6% και το «Καλημέρα είπαμε;» 4,6%.

Ισχυρή παρουσία κατέγραψε και το Χαμογέλα και πάλι, το οποίο κινήθηκε σε υψηλά ποσοστά, ειδικά στο δυναμικό κοινό, αποδεικνύοντας ότι παραμένει μια από τις βασικές επιλογές των τηλεθεατών.

Η μάχη της τηλεθέασης το Σαββατοκύριακο αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τις πρωινές εκπομπές να δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα για την προτίμηση του κοινού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



