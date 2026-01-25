Τηλεθέαση Σαββάτου: Μάνεσης, Χρηστίδου και Δεκατιανοί στην πρώτη 3άδα

Ποια εκπομπή πήρε την πρωτιά στο γενικό σύνολο και ποια τη 2η θέση

Τηλεθέαση Σαββάτου: Μάνεσης, Χρηστίδου και Δεκατιανοί στην πρώτη 3άδα
25 Ιαν. 2026 15:52
Pelop News

Στην κορυφή και των δύο βασικών κατηγοριών τηλεθέασης βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με το τηλεοπτικό κοινό.

Με πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, η εκπομπή διατηρεί σταθερά τα ηνία της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου.

Ανεβασμένα ποσοστά είχαμε και για την εκπομπή του OPEN, «Ραντεβού το ΣΚ», με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου να σημειώνουν άνοδο και να ξεπερνούν το 8% σε αρκετά τέταρτα.

Στο δυναμικό κοινό,  η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε μέσο όρο 14,1%, το «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου 13,3%, οι Δεκατιανοί 8,8%, το «Ραντεβού το ΣΚ» 6,3% και το «Καλημέρα είπαμε;» 3,2%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» είχε μέσο όρο 19,5%, οι Δεκατιανοί 14,3%, το «Χαμογέλα και Πάλι» 13,5%, το «Ραντεβού το ΣΚ» 6% και το «Καλημέρα είπαμε;» 4,6%.

Ισχυρή παρουσία κατέγραψε και το Χαμογέλα και πάλι, το οποίο κινήθηκε σε υψηλά ποσοστά, ειδικά στο δυναμικό κοινό, αποδεικνύοντας ότι παραμένει μια από τις βασικές επιλογές των τηλεθεατών.

Η μάχη της τηλεθέασης το Σαββατοκύριακο αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τις πρωινές εκπομπές να δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα για την προτίμηση του κοινού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:05 Πάτρα: Στόχος εισβολέων ιδιοκτησίες στο Ρωμανό
18:59 Ανακοινώσεις από ΕΣΠΕΠ και Αθλο Πατρών για τον Σάββα
18:52 Γάζα: Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά σε δύο επεισόδια
18:44 ΥΠΕΝ: Νέο «πακέτο» προγραμμάτων «Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
18:35 Θανάσιμη η «βουτιά» του 75χρονου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης
18:27 Το «αντίο» της ΕΟΠΕ στον Σάββα Ιορδανίδη
18:21 Πάτρα- Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Στο μικροσκόπιο νέο βίντεο που την «δείχνει» στου Ζωγράφου
18:11 Συνεχίζονται οι εργασίες επέκτασης στο White Coast Μήλου: Καταγγελίες για «οικολογικό έγκλημα» στον Μύτακα δίπλα στο Σαρακήνικο
18:03 Θεσσαλονίκη «Βουτιά» 75χρονου από μπαλκόνι 4ου ορόφου στην Τούμπα
17:48 Πάτρα: Πλημμύρισε το κέντρο, «στέγνωσε» η αγορά
17:40 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πλημμύρισε από κόσμο η Πλατεία Ντε Μιράντα για τη 2η Καρναβαλούπολη ΦΩΤΟ
17:32 Τέλος ο Ανδρούτσος από τον Αρη Πατρών
17:28 Επιδείνωση του καιρού από σήμερα: Λασποβροχές, καταιγίδες και χιόνια – Τι αναφέρει ο Τσατραφύλλιας
17:18 Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα, ποια η ατζέντα
17:11 Σοκαριστική πατροκτονία στη Γλυφάδα: Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.
17:10 Βαριά ήττα, απογοήτευση και αποδοκιμασίες για την Παναχαϊκή
16:54 Ψάχνουν στου Ζωγράφου κορίτσι που έμοιαζε στη Λόρα…
16:40 Σία Κοσιώνη: Εχει διαφύγει πλέον τον κίνδυνο
16:38 Xαμός με τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα να τραγουδάει Σαββόπουλο!
16:32 Φαρμάκι έσταξε ο Νίκος Βούτσης για τον Αλέξη Τσίπρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ