Τιμητική διάκριση για τη Μαριάννα Σταματιάδου από την Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του επιστημονικού περιοδικού “Αχαϊκή Ιατρική”, η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου τίμησε τη Μαριάννα Σταματιάδου, ιατρό παθολόγο, πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου Πατρέων, μέλος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και πρόεδρο του Συλλόγου «Φίλων ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας».

Η διάκριση απονεμήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αναγνώριση της πολύχρονης συμβολής της στη λειτουργία και την επιστημονική ποιότητα του περιοδικού, στο οποίο υπηρέτησε ως Διευθύντρια Σύνταξης.

Η κ. Σταματιάδου ευχαρίστησε θερμά την πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ελένη Γελαστοπούλου, τον νυν διευθυντή σύνταξης κ. Χρήστο Τριάντο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τιμητική αναγνώριση.

Όπως ανέφερε, η Αχαϊκή Ιατρική αποτελεί σημαντικό θεσμό της επιστημονικής κοινότητας της Δυτικής Ελλάδας, με συνεχή παρουσία και συμβολή στην προαγωγή της ιατρικής γνώσης και της δημόσιας υγείας στην περιοχή.

