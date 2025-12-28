Τιμολόγια ρεύματος: Πώς κλείνει ο Δεκέμβριος 2025 και τι περιμένουμε τον Ιανουάριο 2026

Η αγορά ηλεκτρικού ρεύματος κλείνει τον Δεκέμβριο με ενδεικτική αύξηση στις χονδρεμπορικές τιμές, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι θα διαμορφώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο του 2026. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας έως τις 26 Δεκεμβρίου κινήθηκε υψηλότερα σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, σημειώνοντας περίπου 5% αύξηση έως τώρα, με βασικούς παράγοντες τη ζήτηση και το μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για τις νέες χρεώσεις που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από τους παρόχους, με στόχο να «κλειδώσουν» τα τιμολόγια για τον πρώτο μήνα του νέου έτους. Η αύξηση αυτή ενδέχεται να γίνει αντιληπτή στα λεγόμενα «πράσινα» (μεταβλητά) αλλά και στα «κίτρινα» τιμολόγια ρεύματος, ανάλογα με τη στρατηγική κάθε εταιρείας και την εμπορική της πολιτική.

Οι παράγοντες πίσω από την άνοδο

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν πιο ψυχρές και οι ανάγκες για θέρμανση ενισχύθηκαν, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ακραίες θερμοκρασίες. Παράλληλα, το ενεργειακό μίγμα άλλαξε: η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μειώθηκε, ενώ η παραγωγή από φυσικό αέριο – μια ακριβότερη πηγή παραγωγής – αυξήθηκε, «ανεβάζοντας» το κόστος χονδρικής.

Αυτές οι συνθήκες δημιούργησαν πρόσθετη πίεση στις χονδρεμπορικές τιμές, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως αναφορά για τη διαμόρφωση των τιμολογίων του Ιανουαρίου. Οι πάροχοι λαμβάνουν υπόψη τους πολλαπλούς παράγοντες, όπως τις χρηματιστηριακές τιμές, τους στόχους μεριδίων αγοράς και τη δική τους εκτίμηση για τις μελλοντικές διακυμάνσεις στην αγορά, πριν ανακοινώσουν τις τελικές χρεώσεις.

Τι πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές

Για τους καταναλωτές, η τρέχουσα τάση υποδηλώνει πιθανή αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος με την έναρξη του νέου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι οι χονδρεμπορικές τιμές θα παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα. Αν και οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές παραγωγής μπορεί να μετακυλιστούν εν μέρει ή ολικά στα τελικά τιμολόγια, οι καταναλωτές καλούνται να παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις των παρόχων και να αξιολογούν τις επιλογές μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών τιμολογίων πριν επιλέξουν το κατάλληλο για τις ανάγκες τους.

Επιπλέον, η αγορά ενέργειας παραμένει ευμετάβλητη, με την κατανομή ανάμεσα σε ΑΠΕ και συμβατικές πηγές παραγωγής να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο συνολικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για το κοινό και τις επιχειρήσεις τους επόμενους μήνες.

πηγή: newmoney

