Την αναζητούσαν για απάτη στις Σέρρες, συνελήφθη στην Πάτρα

Σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Σερρών, για

σύσταση συμμορίας και απάτη, ωστόσο συνελήφθη, στην Πάτρα.

Ο λόγος για γυναίκα που εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών,διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταταδικαστική απόφαση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



