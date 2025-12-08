Την αναζητούσαν για απάτη στις Σέρρες, συνελήφθη στην Πάτρα
Σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Σερρών για σύσταση συμμορίας και απάτης.
Σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Σερρών, για
σύσταση συμμορίας και απάτη, ωστόσο συνελήφθη, στην Πάτρα.
Ο λόγος για γυναίκα που εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών,διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταταδικαστική απόφαση.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News