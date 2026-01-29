Την Κυριακή η κοπή πίτας του Ελληνο – Καναδικού Ομίλου Πατρών

Tην Κυριακή 1/02/2026, o Ελληνο- Καναδικός Όμιλος Πατρών σας προσκαλεί στην παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας στις 18:00 μ.μ. στο καφέ OWL ( Κουκουβάγια ) Ρήγα Φεραίου 140 και Γούναρη στην Πάτρα .

Η εκδήλωση αφορά τους Καναδούς υπηκόους, που διαμένουν στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος .

