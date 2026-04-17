Την Κυριακή ο αγώνας γιορτή και η απονομή στην πρωταθλήτρια Παναχαϊκή
Μπορεί η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής να ετοιμάζεται για τα μπαράζ ανόδου στην Α2 Εθνική που θα γίνουν την επομένη εβδομάδα ωστόσο προέχει η τελευταία αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής.
Ο αγώνας που θα γίνει στο κλειστό της ΠΓΕ με αντίπαλο την Ολυμπιάδα, θα ξεκινήσει στις 20.30 και δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού η ομάδα του Αγγελόπουλου έχει ήδη κατακτήσει την 1η θέση και το πρωτάθλημα.
Για αυτό τον λόγο μετά το τέλος θα γίνει από την ΕΣΠΕΠ η απονομή της κούπας στην Παναχαϊκή και η απονομή μεταλλίων στις αθλήτριες με την διοίκηση να έχει κάνει κάλεσμα στον κόσμο να δώσει δυναμικό παρών στις κερκίδες του κλειστού.
