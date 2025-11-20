Την Κυριακή το τοπικό ντέρμπι στην Α2 Εθνική πόλο

Νωρίς ξεκινούν τα τοπικά ντέρμπι στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής πόλο, καθώς την Κυριακή (13.00) θα αναμετρηθούν ο ΟΠΑΘΑ και η ΝΕΠ, για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι δυο ομάδες για λόγους γοήτρου, αλλά και βαθμολογικούς θέλουν να πάρουν τη νίκη ώστε αμφότερες να κάνουν και ένα ακόμα βήμα προς τον στόχο της παραμονής.

Η προετοιμασία των δυο ομάδων προχωρά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους δυο προπονητές οι οποίοι υπολογίζουν όλους τους παίκτες.

