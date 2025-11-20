Την Κυριακή το τοπικό ντέρμπι στην Α2 Εθνική πόλο

Την Κυριακή το τοπικό ντέρμπι στην Α2 Εθνική πόλο
20 Νοέ. 2025 11:08
Pelop News

Νωρίς ξεκινούν τα τοπικά ντέρμπι στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής πόλο, καθώς την Κυριακή (13.00) θα αναμετρηθούν ο ΟΠΑΘΑ και η ΝΕΠ, για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι δυο ομάδες για λόγους γοήτρου, αλλά και βαθμολογικούς θέλουν να πάρουν τη νίκη ώστε αμφότερες να κάνουν και ένα ακόμα βήμα προς τον στόχο της παραμονής.

Η προετοιμασία των δυο ομάδων προχωρά  χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους δυο προπονητές οι οποίοι υπολογίζουν όλους τους παίκτες.

