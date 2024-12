Την Ρωσία κατηγορεί το Αζερμπαϊτζάν: Από ρωσικό πύραυλο καταρρίφθηκε τo αεροπλάνο στο Καζακστάν

Η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν ισχυρίζεται ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines, πτήση 8432, καταρρίφθηκε από ρωσικό πύραυλο εδάφους-αέρος κατά τη διάρκεια πτήσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε ενώ υπήρχε δραστηριότητα drone πάνω από την περιοχή του Γκρόζνι, στη Ρωσία. Η έκρηξη του πυραύλου προκάλεσε θραύσματα που έπληξαν το αεροσκάφος, τραυματίζοντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Παρά τις ζημιές, η Ρωσία φέρεται να αρνήθηκε άδεια έκτακτης προσγείωσης στο ρωσικό έδαφος, οδηγώντας το αεροσκάφος να συνεχίσει την πτήση του προς το Ακτάου του Καζακστάν.

Τα συστήματα GPS του αεροσκάφους φέρονται να υπέστησαν παρεμβολές κατά τη διάρκεια της πτήσης πάνω από την Κασπία Θάλασσα, δυσκολεύοντας περαιτέρω τον έλεγχο και την ασφάλεια της πτήσης.

Breaking: Azerbaijan Airlines plane crash on Wednesday was caused by Russian missile. (Via Euronews) pic.twitter.com/NPBwA2zG6R

