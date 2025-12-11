Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου κλείνει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας-Το μήνυμα Αλεξόπουλου

Η κινητοποίηση γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσής του

11 Δεκ. 2025 15:45
Pelop News

Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, κλειστός θα παραμείνει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης των Δήμων με αφορμή την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού 2026.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας στην τελευταία του συνεδρίαση, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου και μέλους του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, Γρηγόρη Αλεξόπουλου υιοθέτησε ομόφωνα το ψήφισμα της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και την απόφαση διαμαρτυρίας της συνέλευσης της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος και αποφάσισε να συμμετέχει στην κινητοποίηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη θα παραμείνουν κλειστές όλες οι υπηρεσίες του Δήμου -πλην των Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ- ενώ την ίδια ημέρα, ο δήμαρχος,  αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων και εργαζόμενοι θα δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή των Ελλήνων.

«Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση, υψώνοντας τείχος στην οικονομική του εξαθλίωση και στην περαιτέρω υποβάθμισή του. Οι συνεχείς περικοπές των ΚΑΠ, η υποχρηματοδότηση και η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους προκαλούν αδιέξοδα. Κλείνουμε τους Δήμους μας και μαζί με τους εργαζόμενους βγαίνουμε στους δρόμους, διεκδικώντας με αποφασιστικότητα ουσιαστική στήριξη που θα δώσει ‘πνοή’ και θα κρατήσει όρθια την κοινωνία, την οποία υπηρετούμε», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

