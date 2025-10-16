Την Τρίτη στη Βουλή η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία προβλέπει ποινές φυλάκισης έως δύο έτη για όσους προκαλούν ζημιές, γράφουν συνθήματα ή επιχειρούν να πραγματοποιήσουν διαδηλώσεις στον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, αναγνωρισμένο ως χώρος εθνικής σημασίας.

Η ρύθμιση καθορίζει επίσης σαφές πλαίσιο ευθύνης για τη συντήρηση και την αστυνόμευση του μνημείου, με στόχο την προστασία της ιστορικής και συμβολικής του αξίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, γραμμένα μπροστά από τους εύζωνες, θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρι να φθαρούν φυσικά.

Στο πλαίσιο της τροπολογίας, η αρμοδιότητα καθαρισμού και συντήρησης του Μνημείου περνά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπό τον Νίκο Δένδια, ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

