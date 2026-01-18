ΤΙΤΑΝ – Πάτρα: Κοπή πίτας και νέο στρατηγικό πλάνο

Η Διοίκηση του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ στην Πάτρα, ο Διευθυντής του εργοστασίου Θανάσης Μπαλφούσιας, μαζί με στελέχη της κεντρικής διοίκησης και τους εργαζομένους του εργοστασίου πραγματοποίησαν την ετήσια εκδήλωση- γιορτή της στο Ρίο.

Διοίκηση, εργαζόμενοι και φορείς βρέθηκαν όλοι μαζί για να κόψουν την βασιλόπιτα και να βραβεύσουν τους εργαζόμενους που ξεχώρισαν μέσα στην χρονιά.

Ταυτόχρονα η Διοίκηση της εταιρείας ανέπτυξε το νέο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του ομίλου Titan, το «TITAN Forward 2029», που τοποθετεί τον όμιλο στην επόμενη φάση ανάπτυξής του, δημιουργώντας παράλληλα διαρκή αξία για τους μετόχους.

Το πλάνο «TITAN Forward 2029» επικεντρώνεται στο να καταστήσει τον όμιλο έτοιμο για το μέλλον, μέσω της επιτάχυνσης της ανάπτυξης στις βασικές δραστηριότητές του, της διευρυμένης χρήσης εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών και της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακές δυνατότητες.

Ο Όμιλος TITAN θα εφαρμόσει νέες τεχνολογίες για πρώτη φορά στο εργοστάσιό του στην Πάτρα, όπου αναπτύσσεται το νέο “Κέντρο Προηγμένων Τεχνολογιών” του Ομίλου.

