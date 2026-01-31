Το 112 για Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά

Από την Πολιτική Προστασία στάλθηκε μήνυμα για Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων.

Δήμος Πατρέων: Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του, έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



