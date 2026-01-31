Το 112 για Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά

Λόγω των επικείμενων έντονων φαινομένων

31 Ιαν. 2026 22:03
Pelop News

Από την Πολιτική Προστασία στάλθηκε μήνυμα για Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων.

Δήμος Πατρέων: Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του, έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ)

