Το 1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου σε εκπαιδευτική συνάντηση Erasmus στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229 «Visual aids to make learning/teaching easier», την εβδομάδα 18 έως 25 Ιουνίου 2022 διεξήχθη η 1η εκπαιδευτική συνάντηση στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας στο σχολείο «Profiled High School of Natural Sciences and Mathematics Acad, Nikola Obreshkov». Στη συνάντηση μετείχαν εκ μέρους του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου, δύο καθηγητές, ο Νικόλαος Διαμαντόπουλος και ο Ηλίας Σπανός, οι μαθήτριες, Φωτεινή Χάϊδου, Μαρία Μέργηγκα, Άννα-Νίκη Κρητικού, Ευθυμία Κολοκυθά και Χαραλαμπία Χριστοδουλοπούλου και συνάντησαν μαθητές και καθηγητές από την Σλοβακία, την Τσεχία, η οποία είναι και η συντονίστρια χώρα, και την οικοδέσποινα Βουλγαρία.

Οι ίδιοι περιγράφουν την εμπειρία τους ως εξής: «Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία πέντε εκπαιδευτικών βίντεο διάρκειας 6-10 λεπτών από τους ίδιους τους μαθητές κάθε σχολείου για έννοιες που αφορούν επίκαιρα τεχνικά θέματα. Ο βασικός στόχος είναι για τους μεν μαθητές να εμβαθύνουν στις γνώσεις/δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού βίντεο (π.χ. χειρισμός της κάμερας, δημιουργία σεναρίου, soundtrack, τίτλοι, κινούμενα σχέδια, εφέ βίντεο, περικοπή, μέσα διανομής), για τους δε καθηγητές να διαμορφώσουν μια μεθοδολογία ως προς την διδασκαλία δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού video προς τους μαθητές τους και παράλληλα να αποκτήσουν μια βιβλιοθήκη χρηστικών βίντεο που θα τους διευκολύνουν να εξηγήσουν δύσκολες έννοιες του μαθήματός τους. Το σχολείο μας έχει αναλάβει την δημιουργία εκπαιδευτικών video σε σχέση με την 3D σχεδίαση και την 3D εκτύπωση.

Το ταξίδι μας στη Βουλγαρία ξεκίνησε με την επίσκεψή μας στην πρωτεύουσα Σόφια. Εκεί θαυμάσαμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό Αλεξάνδρου Νιέφσκι, τον δεύτερο μεγαλύτερο στα Βαλκάνια, με τον επιχρυσωμένο τρούλο και τις υψηλής τέχνης τοιχογραφίες. Επίσης εντυπωσιαστήκαμε από τη ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τους πέντε επιχρυσωμένους τρούλους της. Στο κέντρο της πόλης επισκεφτήκαμε το Εθνικό Θέατρο της Σόφιας «Ιβάν Βάζοφ» που θυμίζει έντονα αρχαιοελληνικό κτίριο και ξεχωρίζει για τις λευκές μαρμάρινες στήλες της πρόσοψής του που απεικονίζουν τον Απόλλωνα και τις Μούσες. Επισκεφτήκαμε επίσης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Σόφιας το οποίο στεγάζεται σε ένα τριώροφο κτήριο με πάρα πολλά εκθέματα από ζώα, πουλιά και ορυκτά.

Την πρώτη μέρα της συνάντησης μας στο Μπουργκάς μας υποδέχθηκαν θερμά οι μαθητές και καθηγητές του Βουλγάρικου σχολείου. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων ξεκίνησε με την παρουσίαση από τους μαθητές της χώρας, της πόλης και του σχολείου τους. Μετά έγινε η προβολή και η αξιολόγηση του 1ου εκπαιδευτικού video που είχε ετοιμάσει το κάθε σχολείο το προηγούμενο διάστημα. Οι μαθητές μας προέβαλαν το εκπαιδευτικό βίντεο που είχαν ετοιμάσει με θέμα «Εισαγωγή στην 3D σχεδίαση με το λογισμικό Tinkercad», το οποίο μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει στην διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=6-oValydMoM. Ακολούθησε ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα Βουλγαρικής γλώσσας από τους οικοδεσπότες μαθητές και η μέρα ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο κέντρο του Μπουργκάς από τους μαθητές.

Την 2η μέρα έγινε καταρχήν ξενάγηση στο χώρο του σχολείου και οι μαθητές χωρίστηκαν σε πολυεθνικές ομάδες που καθεμία ανέλαβε την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού video για ένα τεχνικό θέμα που συμφώνησε με σκοπό οι μαθητές να ανταλλάξουν πρακτική εμπειρία, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να εξασκήσουν αυτά που έχουν μάθει μέχρι τώρα. Το μεσημέρι όλες οι αποστολές επισκεφτήκαμε το Nessebar, το μαργαριτάρι της Μαύρης Θάλασσας ή όπως αλλιώς το αποκαλούν το Ντουμπρόβνικ της Μαύρης Θάλασσας. Πρόκειται για την αρχαιοελληνική πόλη της Μεσημβρίας, μια πόλη-μουσείο με ιστορία 3.000 χρόνων και έναν από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Βουλγαρίας.

Η 3η μέρα περιελάμβανε επίσκεψη στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Μπουργκάς όπου πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με θέμα την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού video. Το απόγευμα της ίδιας μέρας η Ελληνική ομάδα είχε την χαρά να επισκεφτεί την Σωζόπολη, την αρχαιοελληνική πόλη της Απολλωνίας, η οποία σήμερα είναι ένα από τα μεγαλύτερα παραθαλάσσια θέρετρα της Βουλγαρίας, γνωστή για το φεστιβάλ τεχνών και κινηματογράφου Απολλωνία στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Την 4η μέρα οι μαθητές συνέχισαν την κατασκευή του εκπαιδευτικού video που είχαν αναλάβει. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας επισκεφτήκαμε το όμορφο μικρό νησί της Αγίας Αναστασίας, γνωστό και ως νησί των Μπολσεβίκων, το μόνο κατοικημένο νησί στα ανοιχτά της βουλγαρικής ακτής της Μαύρης Θάλασσας που πήρε το όνομά του από το παλιό μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας που βρισκόταν σε αυτό. Θησαυροί και σκελετοί πειρατών, αρχαιολογικά ευρήματα και το μουσείο του νησιού αποτελούν τα κύρια αξιοθέατα.

Την 5η και τελευταία μέρα του προγράμματος έγινε καταρχήν παρουσίαση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών βίντεο που κατασκεύασαν οι μαθητές. Μετά πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης με παράδοση των πιστοποιητικών. Ακολούθησε επίσκεψη στο Δημαρχείο της πόλης όπου η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Μπουργκάς μας υποδέχθηκε, μας έκανε μια σύντομη ενημέρωση για την εκπαιδευτική υποδομή της πόλης, μας τόνισε τη μεγάλη της χαρά που συναντιέται και συζητά με παιδιά από διάφορες χώρες και μας προσέφερε αναμνηστικά δώρα.

Με κύριο άξονα τον προγραμματισμό του χρονοδιαγράμματος, την συνέχιση των εργασιών του προγράμματος καθώς και τον καθορισμό του γενικότερου πλαισίου δράσεων της διακρατικής μας ομάδας, οι συντονιστές καθηγητές είχαν παράλληλα με τις εργασίες των μαθητών την ευκαιρία να κάνουν έναν απολογισμό της προόδου σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και συμφώνησαν στις δράσεις που θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του προγράμματος το επόμενο διδακτικό έτος στα συνεργαζόμενα σχολεία.

Το Μπουργκάς ή Πύργος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας και η τέταρτη μεγαλύτερη στη Βουλγαρία, η πόλη που γεννήθηκε ο ποιητής Κώστας Βάρναλης. Το λιμάνι του Μπουργκάς είναι το μεγαλύτερο στη Βουλγαρία, συμβάλλοντας σημαντικά στην τοπική οικονομία. Το Μπουργκάς φιλοξενεί επίσης ετήσιες εθνικές εκθέσεις και διεθνή φεστιβάλ και έχει ένα ζωντανό φοιτητικό πληθυσμό πάνω από 6000 ατόμων, που αυξάνει την ελκυστικότητα της πόλης.



Με την επίσκεψη στην Σωζόπολη και το Νέσεμπαρ οι μαθητές μας γνώρισαν κάποια μέρη της άλλοτε ακμάζουσας, ελληνικής περιοχής της Ανατολικής Ρωμυλίας. Περπάτησαν στους ίδιους δρόμους, στα ίδια πέτρινα καλντερίμια, κατασκευασμένα από τους προγόνους μας και γνώρισαν τον πολιτισμό τους. Όλοι μας ζήσαμε στιγμές θαυμασμού, νοσταλγίας και συγκίνησης, όταν συναντήσαμε κάποιους από τους εναπομείναντες Έλληνες εκεί, οι οποίοι έσπευσαν να μιλήσουν μαζί μας ελληνικά, να δηλώσουν την καταγωγή τους, να μάθουν για την πατρίδα-Ελλάδα αλλά και να μιλήσουν για τη δική τους Ελλάδα. Αυτή που βιώνουν οι ίδιοι, εκεί στις προγονικές εστίες τους, που επέλεξαν να μην αφήσουν και που προσπαθούν ακόμα και σήμερα, όχι εύκολα, να κρατήσουν την γλώσσα, τις παραδόσεις αλλά και το ελληνικό φρόνημά τους. Όλοι μας, καθηγητές και μαθητές, ζήσαμε στιγμές ανεπανάληπτες και αξέχαστες. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο!

Από τους καθηγητές του 1ου ΓΕΛ Αιγίου που συμμετείχαν απευθύνονται θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνωση της συνάντησης στους/στις συναδέλφους καθηγητές/-τριες του Βουλγάρικου σχολείου, όπως επίσης και στους/στις μαθητές/-τριες από την Βουλγαρία, που φιλοξένησαν τις μαθήτριές μας με τόση θέρμη και αγάπη και τις συνόδευσαν με μεγάλη προθυμία σε κάθε ομαδική δραστηριότητα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου μας και ιδιαίτερα τον διευθυντή μας κ. Ηλία Ανδρέου που στηρίζουν έμπρακτα ανάλογες δράσεις οι οποίες αναβαθμίζουν το ρόλο της εκπαίδευσης και δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές μας να αποκομίσουν νέες εμπειρίες κάνοντας πράξη τη ρήση του Έρασμου “Η βασική ελπίδα ενός έθνους στηρίζεται στη σωστή εκπαίδευση της νεολαίας του”. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τις μαθήτριές μας για την άριστη εκπροσώπηση του σχολείου μας».