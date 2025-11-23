Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ – Φωτογραφίες/δηλώσεις
Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ πανηγυρίζει τη δεύτερη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής, καθώς επικράτησε και επί του ΟΠΑΘΑ στο τοπικό ντέρμπι της Πάτρας.
Διαιτητές: Σπανούδης-Αγγελίδης. Τα 8λεπτα: 1-4, 5-4, 5-2, 4-3.
* Ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Ηταν μια επαγγελματική νίκη για εμάς, καθώς παραταχθήκαμε με απουσίες τεσσάρων βασικών παικτών (σ. Καραϊσκος, Γιαννακόπουλος, Περίδης και ο Ιρανός Πέιμαν Ασάντι, ο οποίος βρίσκεται στην Πάτρα και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από τη διοίκηση της ΝΕΠ). Είναι ένα αποτέλεσμα που μας δίνει τεράστια ώθηση για τη συνέχεια. Προχωράμε με μεγάλη ταπεινότητα. Δεν έχουμε κάνει κάτι. Θα έρθουν και ήττες και θα πρέπει να τις διαχειριστούμε. Μόνο μέσα από τη σκληρή προπόνηση θα γίνουμε καλύτεροι, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνουμε αρκετά λάθη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εχουμε, όμως, νεότητα, φρεσκάδα κι ενέργεια κι αυτό αποτελεί το βασικό μας όπλο για φέτος. Συνεχίζουμε…».
