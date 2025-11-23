Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ πανηγυρίζει τη δεύτερη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής, καθώς επικράτησε και επί του ΟΠΑΘΑ στο τοπικό ντέρμπι της Πάτρας.

Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - Φωτογραφίες/δηλώσεις Πανηγύρια στη ΝΕΠ για τη δεύτερη φετινή νίκη
23 Νοέ. 2025 14:49
Pelop News

Το 2 στα 2 πέτυχε η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής, καθώς επικράτησε και στο ντέρμπι της Πάτρας επί του ΟΠΑΘΑ με σκορ 15-13, κάνοντας έτσι την ιδανικότερη αρχή στη φετινή σεζόν.
Η νεανική ΝΕΠ χτύπησε στο δυνατό της σημείο, που είναι το κολύμπι και η ταχύτητα, ενώ πρέπει να σημειωθεί κι αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι του πατρινού συλλόγου ότι «τα παιδιά άντεξαν και στο σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων».
Διαιτητές: Σπανούδης-Αγγελίδης. Τα 8λεπτα: 1-4, 5-4, 5-2, 4-3.
ΝΕΠ: Δραγώνας, Βαλουξής 4, Κούλης, Φυτάλης 1, Βέλιος, Κοτσώνης 2, Τσαγρής 1, Κωνσταντόπουλος, Αλεβίζος 2, Μουσάς, Γουρδούπης 2, Σαλπόγλου, Καψοκαββάδης, Τσίπης, Αβράμης 3.
ΟΠΑΘΑ: Αποστολίδης, Μπεκρής, Γελάσιος, Κρίκης, Καρράς 1, Μπάρλος 1, Δελαπόρτας, Πολάτος, Μπενέτος, Γκότσης 3, Βικάτος 4, Προδρομίτης 1, Νάσιος, Τριαντάφυλλος 1, Καλαμας 2.
Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - Φωτογραφίες/δηλώσεις Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - Φωτογραφίες/δηλώσεις Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - Φωτογραφίες/δηλώσεις Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - Φωτογραφίες/δηλώσεις Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - Φωτογραφίες/δηλώσειςΤο 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - Φωτογραφίες/δηλώσεις
* Ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Ηταν μια επαγγελματική νίκη για εμάς, καθώς παραταχθήκαμε με απουσίες τεσσάρων βασικών παικτών (σ. Καραϊσκος, Γιαννακόπουλος, Περίδης και ο Ιρανός Πέιμαν Ασάντι, ο οποίος βρίσκεται στην Πάτρα και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες από τη διοίκηση της ΝΕΠ). Είναι ένα αποτέλεσμα που μας δίνει τεράστια ώθηση για τη συνέχεια. Προχωράμε με μεγάλη ταπεινότητα. Δεν έχουμε κάνει κάτι. Θα έρθουν και ήττες και θα πρέπει να τις διαχειριστούμε. Μόνο μέσα από τη σκληρή προπόνηση θα γίνουμε καλύτεροι, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνουμε αρκετά λάθη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εχουμε, όμως, νεότητα, φρεσκάδα κι ενέργεια κι αυτό αποτελεί το βασικό μας όπλο για φέτος. Συνεχίζουμε…».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:43 Άρτα, Ιωάννινα, Κόνιτσα, Τζουμέρκα, Πρέβεζα: Ανυπολόγιστες καταστροφές…
15:33 Οι γυναίκες του ΝΟΠ λύγισαν από την Ηλιούπολη
15:24 Σκύλος ξέσκισε το χέρι 12χρονου αγοριού, έξαλλη η μάνα του…
15:23 Κρήτη: Το γλεντούσαν στη φυλακή οι Καργάκηδες με αλκοόλ, φιλέτα και συναγρίδες!
15:09 Αίγιο: τηρώντας το έθιμο της Παναγίας της Πολυσπορίτισσας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:01 Λάρισα: Φήμες ότι οι αγρότες θ’ αποφασίσουν να κόψουν την Ελλάδα στα δύο!
14:58 Μήνυμα Γρ. Αλεξόπουλου στην Πολιτεία: Πρόληψη χωρίς χρηματοδότηση είναι κενό σύνθημα
14:49 Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ – Φωτογραφίες/δηλώσεις
14:45 Mπούκαραν στ’ αποδυτήρια της ομάδας τους και απείλησαν παίκτες με όπλα
14:40 Περιμένει στην Ιταλία το σωτήριο μόσχευμα το ζευγάρι από την Εδεσσα με τα μανιτάρια…
14:35 «Επίθεση» Θανάση Παπαδόπουλου: Με ψίχουλα στην Αυτοδιοίκηση, τι πολιτική πρόληψης να κάνουμε;
14:30 Η Πάτρα αναζητά την «Ιθάκη»: Μεγάλο το κύμα προσμονής αναγνωστών στα τοπικά βιβλιοπωλεία για το βιβλίο Τσίπρα
14:28 Κατρίνης προς Αδωνι: Επιτέλους, κάντε κάτι για τα Νοσοκομεία της Ηλείας
14:22 Με επιτυχία η ημερίδα στίβου για τη μικρή Αναστασία – Η συγκίνηση Πεγλερίδη
14:18 Τι ζήτησε ο Γ. Αυτιάς από την Κομισιόν για τη Δυτική Ελλάδα
14:05 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Χωρίς κάλπες σε τρεις νομούς της Κρήτης!
13:59 Ολη η οικογένεια Ντε Γκρες στο παλάτι «Ελ Πάρντο» της Ισπανίας
13:51 Έρευνα Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο για αυτοπροστασία
13:37 Καμπανάκι Τσατραφύλλια: Σκαμπανευάσματα του καιρού, τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες
13:36 Βάρδα: Εκδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ