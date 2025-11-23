Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Το 2 στα 2 πέτυχε η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής, καθώς επικράτησε και στο ντέρμπι της Πάτρας επί του ΟΠΑΘΑ με σκορ 15-13, κάνοντας έτσι την ιδανικότερη αρχή στη φετινή σεζόν.

Η νεανική ΝΕΠ χτύπησε στο δυνατό της σημείο, που είναι το κολύμπι και η ταχύτητα, ενώ πρέπει να σημειωθεί κι αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι του πατρινού συλλόγου ότι «τα παιδιά άντεξαν και στο σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων».

Διαιτητές: Σπανούδης-Αγγελίδης. Τα 8λεπτα: 1-4, 5-4, 5-2, 4-3.

ΝΕΠ: Δραγώνας, Βαλουξής 4, Κούλης, Φυτάλης 1, Βέλιος, Κοτσώνης 2, Τσαγρής 1, Κωνσταντόπουλος, Αλεβίζος 2, Μουσάς, Γουρδούπης 2, Σαλπόγλου, Καψοκαββάδης, Τσίπης, Αβράμης 3.