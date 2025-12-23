Το 8ο ΓΕΛ Πατρών έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης τα Χριστούγεννα: Στήριξη στη «Φλόγα» και σε άπορες οικογένειες ΦΩΤΟ

Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 8ο Γενικό Λύκειο Πατρών, σε συνεργασία με τους μαθητές του σχολείου, υλοποίησαν χριστουγεννιάτικες δράσεις με στόχο τη στήριξη ευάλωτων συνανθρώπων.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, αντιπροσωπεία καθηγητών και μαθητών παρέδωσε χρηματικό ποσό στον Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα». Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν μέσα από παζάρι που διοργάνωσαν οι ίδιοι οι μαθητές, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη διάθεση προσφοράς και συμμετοχής τους.

Παράλληλα, άλλη ομάδα εκπαιδευτικών και μαθητών προσέφερε τρόφιμα καθώς και πέντε δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ στον Ιερός Ναός Αγίου Αιμιλιανού, προκειμένου να διατεθούν σε άπορες οικογένειες της περιοχής.

Η σχολική κοινότητα του 8ου ΓΕΛ Πατρών εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τους μαθητές, τους γονείς και κηδεμόνες, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της αλληλεγγύης. Όπως επισημαίνεται, το σχολείο παραμένει διαχρονικά πρωτοπόρο σε δράσεις αγάπης και κοινωνικής προσφοράς.

Ο διευθυντής του σχολείου, Αθανάσιος Λιόνας, οι υποδιευθυντές και ο Σύλλογος Διδασκόντων ευχήθηκαν σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα ευλογημένα Χριστούγεννα, υγεία και πρόοδο, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και ανθρωπιάς.

