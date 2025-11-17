Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου μετονομάστηκε σε «Τρόι Πάροτ» μετά το χατ τρικ του Ιρλανδού στην Ουγγαρία, ΒΙΝΤΕΟ

Είχε πετύχει τα δύο γκολ της ομάδας του στη νίκη με 2-0 κόντρα στην Πορτογαλία και με αντίπαλο την Ουγγαρία ήταν και πάλι πρωταγωνιστής, σκοράροντας και τα τρία τέρματα της ομάδας του στη νίκη με 3-2

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου μετονομάστηκε σε «Τρόι Πάροτ» μετά το χατ τρικ του Ιρλανδού στην Ουγγαρία, ΒΙΝΤΕΟ
17 Νοέ. 2025 23:56
Pelop News

Τρομερό! Η Ιρλανδία με γκολ του Τρόι Πάροτ στο 96′ νίκησε με 3-2 την Ουγγαρία και έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μία θέση στο Μουντιάλ της Κεντρικής Αμερικής (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς). Αυτό οδήγησε τους Ιρλανδούς να μετονομάσουν το αεροδρόμιο στο Δουβλίνο με το όνομα του επιθετικού της ομάδας.

Μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές η Ιρλανδία είχε μόλις έναν βαθμό και κανείς δεν πίστευε ότι θα κάνει αυτό το ντεμαράζ για να έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μουντιάλ του 2026, αν καταφέρει βέβαια να προκριθεί στα μπαράζ.

Ο Τρόι Πάροτ είχε πετύχει τα δύο γκολ της ομάδας του στη νίκη με 2-0 κόντρα στην Πορτογαλία και με αντίπαλο την Ουγγαρία ήταν και πάλι πρωταγωνιστής, σκοράροντας και τα τρία τέρματα της ομάδας του στη νίκη με 3-2.

Στην Ιρλανδία το γκολ του Πάροτ πανηγυρίστηκε έξαλλα όπως είναι λογικό, με τις κάμερες σε μία παμπ στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου να καταγράφουν τρομερές εικόνες.

Αυτός ο παροξυσμός οδήγησε τους υπεύθυνος του αεροδρομίου να αλλάξουν το όνομα του αεροδρομία σε «Τρόι Πάροτ» προς τιμήν του ήρωα όλης της χώρας. Οπότε πλέον, αντί για «Dublin Airport» όποιος περνάει από εκεί θα διαβάζει «Troy Parrott Airport».

Το αεροδρόμιο ανέβασε σε λογαριασμό στο X φωτογραφία με την επιγραφή με το όνομα του Ιρλανδού ποδοσφαιριστή, γράφοντας «Feck it. Doing it.» θέλοντας να δείξουν ότι η παρόρμηση της στιγμής τους οδήγησε στην αλλαγή του ονόματος του αερολιμένα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:56 Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου μετονομάστηκε σε «Τρόι Πάροτ» μετά το χατ τρικ του Ιρλανδού στην Ουγγαρία, ΒΙΝΤΕΟ
23:39 Γίνεται υποχρεωτική από 1 Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμής με IRIS από τις επιχειρήσεις στις λιανικές συναλλαγές
23:29 Το σύμπτωμα που προειδοποιεί για τον αιφνίδιο θάνατο, τι πρέπει να προσέξετε!
23:02 Η ΝΕΠ πολύ καλό ξεκίνημα στην 50άρα πισίνα!
22:59 Αφροδίτη Γραμμέλη: «Δόξα και τιμή στους ήρωες του Πολυτεχνείου»
22:49 Έπειτα από τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση!
22:38 Ολλανδία: Εισαγγελείς συνδέουν 49 θανάτους με παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φαρμάκων
22:29 Πέθανε ο εμβληματικός Στέφανος Χατζηγιάννης
22:14 Η ΑΕ Ροϊτίκων αήττητη στην κορυφή, επιστροφή της ΕΑΠ στις νίκες, τι συνέβη στην 7η αγωνιστική, ΦΩΤΟ
22:07 Φοινικούντα: Τα νέα δεδομένα και ο κύκλος ερευνών της αστυνομίας με συμπληρωματικές καταθέσεις και δράσεις
21:47 Πιθανή η εμπλοκή του Ουμέροφ στο σκάνδαλο διαφθοράς 100 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία
21:42 Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
21:35 Τέτοιο ξύλο δεν ξαναέγινε! Σφοδρή συμπλοκή ποδοσφαιριστών στην Αργεντινή, ΒΙΝΤΕΟ
21:22 «Στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή», η μητέρα του 18χρονου για τον μεγάλο αγώνα του Μάριου
21:11 Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Τα Τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Περιμένοντας την «Ιθάκη» για τα ψώνια μου
20:55 Α’ Κατηγορία: Ανετη νίκη για τον Διαγόρα
20:45 Πολυτεχνείο: Πάνω από 15.000 διαδηλωτές, ειρηνικά ολοκληρώθηκε η πορεία
20:43 Ισόβια σε Βούλγαρο για την άγρια δολοφονία με τσάπα 85χρονου αγρότη στα Φάρσαλα
20:33 Η γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου με Αγγελο Μπασινά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ