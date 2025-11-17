Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου μετονομάστηκε σε «Τρόι Πάροτ» μετά το χατ τρικ του Ιρλανδού στην Ουγγαρία, ΒΙΝΤΕΟ

Τρομερό! Η Ιρλανδία με γκολ του Τρόι Πάροτ στο 96′ νίκησε με 3-2 την Ουγγαρία και έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μία θέση στο Μουντιάλ της Κεντρικής Αμερικής (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς). Αυτό οδήγησε τους Ιρλανδούς να μετονομάσουν το αεροδρόμιο στο Δουβλίνο με το όνομα του επιθετικού της ομάδας.

Μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές η Ιρλανδία είχε μόλις έναν βαθμό και κανείς δεν πίστευε ότι θα κάνει αυτό το ντεμαράζ για να έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μουντιάλ του 2026, αν καταφέρει βέβαια να προκριθεί στα μπαράζ.

Ο Τρόι Πάροτ είχε πετύχει τα δύο γκολ της ομάδας του στη νίκη με 2-0 κόντρα στην Πορτογαλία και με αντίπαλο την Ουγγαρία ήταν και πάλι πρωταγωνιστής, σκοράροντας και τα τρία τέρματα της ομάδας του στη νίκη με 3-2.

Στην Ιρλανδία το γκολ του Πάροτ πανηγυρίστηκε έξαλλα όπως είναι λογικό, με τις κάμερες σε μία παμπ στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου να καταγράφουν τρομερές εικόνες.

Scenes in the Dublin Airport bar when Ireland score a 96th minute winner to secure a World Cup playoff spot! 🇮🇪 ⚽️ (A hat tip to the passenger in the cream jacket who refused to leave his baggage unattended 🧳) https://t.co/1gnB7i8ng1 — Troy Parrott International Airport 🦜 (@DublinAirport) November 16, 2025

Αυτός ο παροξυσμός οδήγησε τους υπεύθυνος του αεροδρομίου να αλλάξουν το όνομα του αεροδρομία σε «Τρόι Πάροτ» προς τιμήν του ήρωα όλης της χώρας. Οπότε πλέον, αντί για «Dublin Airport» όποιος περνάει από εκεί θα διαβάζει «Troy Parrott Airport».

Feck it. Doing it. 🦜 pic.twitter.com/lMidtjZwnT — Troy Parrott International Airport 🦜 (@DublinAirport) November 16, 2025

Το αεροδρόμιο ανέβασε σε λογαριασμό στο X φωτογραφία με την επιγραφή με το όνομα του Ιρλανδού ποδοσφαιριστή, γράφοντας «Feck it. Doing it.» θέλοντας να δείξουν ότι η παρόρμηση της στιγμής τους οδήγησε στην αλλαγή του ονόματος του αερολιμένα.

