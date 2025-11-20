Το αναπηρικό κίνημα σε θέση μάχης – Συγκέντρωση στις 3 Δεκεμβρίου στην Πάτρα

Σε αγωνιστική ετοιμότητα καλεί το αναπηρικό κίνημα ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, στις 3 Δεκεμβρίου, με συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στις 6 το απόγευμα, στην Πλατεία Γεωργίου. Σωματεία και συλλογικότητες καταγγέλλουν ότι οι πολιτικές λιτότητας και η «πολεμική οικονομία» που –όπως αναφέρουν– προωθείται, πλήττουν ευθέως τα δικαιώματα των ΑμεΑ, των χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η φετινή κινητοποίηση έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, με δράσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ όσοι έχουν τη δυνατότητα καλούνται να συμμετάσχουν και στο κεντρικό παναναπηρικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, την ίδια ώρα.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η κριτική προς την ΕΣΑμεΑ, την οποία οι διοργανωτές κατηγορούν για «στάση αναμονής» και «συγκάλυψη» των κυβερνητικών επιλογών, σημειώνοντας ότι έχει να πραγματοποιήσει συμβολική κινητοποίηση εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Της προσάπτουν ότι «υποχωρεί» από τη δέσμευση για δράσεις στις 3 Δεκεμβρίου και «μπερδεύει» το κίνημα, μειώνοντας την πίεση προς την πολιτεία.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται η ακρίβεια, οι περικοπές στη δημόσια υγεία, η συμμετοχή 15% στις θεραπείες αποκατάστασης, η υποστελέχωση των νοσοκομείων και η διεύρυνση της ιδιωτικοποίησης στον τομέα της υγείας. Αναφέρονται ακόμη οι ελλείψεις στα μεταμοσχευτικά κέντρα, τα προβλήματα των μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας στην Αχαΐα, καθώς και οι μεγάλες καθυστερήσεις στις ογκολογικές θεραπείες.

Ταυτόχρονα, η ανακοίνωση καταγγέλλει ότι στην εκπαίδευση η σχολική χρονιά για την ειδική αγωγή ξεκίνησε ως «η χειρότερη των τελευταίων ετών», με μειώσεις στην παράλληλη στήριξη, συγχωνεύσεις τμημάτων, σχολεία χωρίς νοσηλευτές και κτήρια που χαρακτηρίζονται ακατάλληλα. Πολλά παιδιά με αναπηρίες δεν έχουν ακόμη πάει σχολείο, ενώ ειδικά σχολεία –όπως το ΕΕΕΕΚ Αθηνών– παραμένουν μόνο στα χαρτιά.

Στη Δυτική Ελλάδα, το τοπίο θεωρείται εξίσου δύσκολο: λειτουργεί μόνο ένα Κέντρο Αποκατάστασης στο ΠΓΝΠ με οκτώ κρεβάτια, όταν, σύμφωνα με τα σωματεία, οι ανάγκες φτάνουν τα 450. Οι ελλείψεις προσωπικού στην Αιματολογική Κλινική και οι συνθήκες μεταγγίσεων για τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία χαρακτηρίζονται «οριακές».

Το αναπηρικό κίνημα ζητά την άμεση στήριξη των νοικοκυριών, με μέτρα κατά της ακρίβειας, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, συντάξεων και επιδομάτων, απαγόρευση πλειστηριασμών για ΑμεΑ, ενίσχυση της δημόσιας υγείας και πρόνοιας, πλήρη στελέχωση των ειδικών κλινικών και των σχολείων ειδικής αγωγής. Παράλληλα, ζητά να εξασφαλιστεί η εκπαίδευση όλων των παιδιών με αναπηρίες και να σταματήσει –όπως αναφέρει– η «εμπορευματοποίηση των αναγκών».

Τα σωματεία απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, σημειώνοντας ότι «η απογοήτευση πρέπει να μετατραπεί σε απόφαση αγώνα» και ότι οι ανάπηροι, οι γονείς, οι κηδεμόνες και οι χρονίως πάσχοντες «σηκώνουν ανάστημα» απέναντι σε όσα θεωρούν ότι υπονομεύουν την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση.

Η συγκέντρωση στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ., στην Πλατεία Γεωργίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



