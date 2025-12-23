Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Λευτέρη Κακουλίδη

Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Λευτέρη Κακουλίδη
23 Δεκ. 2025 10:19
Pelop News

Η διοίκηση του ΝΟΠ είπε το δικό της αντίο για τον χαμό του παλιού στελέχους της ομάδας Λευτέρη Κακουλίδη ο οποίος έφυγε από την ζωή χθες σε ηλικία 73 ετών.

Η ανακοίνωση του ΝΟΠ αναφέρει: «Απεβίωσε ο Λευτέρης Κακουλίδης, αδελφός του Γιώργου (Λώλου). Μέλος και παλαιό στέλεχος της διοίκησης του ΝΟΠ.

Με θλίψη το ΔΣ του ΝΟΠ αποχαιρετά τον Λευτέρη Κακουλίδη, έναν φίλο, αφοσιωμένο οπαδό και σημαντικό πρώην στέλεχος της διοίκησης του Ομίλου.

Στον αδελφό του Γιώργο και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του αλλά και τους στενούς του φίλους, διαβιβάζουμε θερμά συλλυπητήρια για την απώλειά του.

Ως τιμή στην μνήμη του και αναγνώριση της προσφοράς του, στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της ανδρικής ομάδας του ΝΟΠ θα τηρηθεί σιγή.

Ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους.

(Λευτέρης Κακουλίδης, δεύτερος από αριστερά. Φωτογραφία από την αποστολή του ΝΟΠ στην Βαλέτα 1992)”.

