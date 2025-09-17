Το «αντίο» του Θανάση Κανελλόπουλου στον Αιμίλιο Τζούδα

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Καλαβρύτων Θανάσης Κανελλόπουλος με ανακοίνωση του είπε το δικό του “αντίο” στον ιατρό Αιμιλιο Τζούδα που έφυγε από τη ζωή.

Η ανακοίνωση: «Συγκλονισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του φίλου, επιστήμονα ιατρού Αιμίλιου Τζούδα και συμπολίτη μας, με τεράστια προσφορά στην ευρύτερη κοινωνία του Δήμου Καλαβρύτων. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στη σύζυγό του και τα παιδιά του.

Ο αείμνηστος αφήνει πίσω του ένα μεγάλο επιστημονικό και κοινωνικό έργο και η απώλεια του είναι δυσαναπλήρωτη για το Νοσοκομείο Καλαβρύτων. O Θεός να τον αναπαύσει.

Ο Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης

και Δημοτικός Σύμβουλος Καλαβρύτων,

Θανάσης Κανελλόπουλος

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



