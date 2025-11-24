Το απόλυτο τονωτικό του εγκεφάλου, που διατηρεί το μυαλό (μας) πάντα σε φόρμα!

Μία πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications μάς δίνει μία ματιά στον συναρπαστικό κόσμο της νευρολογίας του χορού

Το απόλυτο τονωτικό του εγκεφάλου, που διατηρεί το μυαλό (μας) πάντα σε φόρμα!
24 Νοέ. 2025 23:59
Pelop News

Τι θα απαντούσατε στην ερώτηση εάν έχετε νιώσει ποτέ ότι, ενώ βλέπετε κάποιον να χορεύει, ο εγκέφαλός σας «ζωντανεύει» μαζί με τη μουσική; Μία πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications μάς δίνει μία ματιά στον συναρπαστικό κόσμο της νευρολογίας του χορού. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το να παρακολουθείς χορό δεν είναι απλώς θέαμα — είναι μία πολύπλοκη διαδικασία όπου ο εγκέφαλος συνδυάζει κίνηση, μουσική, αισθητική και συναισθήματα.

Οι ερευνητές σάρωσαν τους εγκεφάλους 14 συμμετεχόντων — επτά αρχάριοι και επτά έμπειροι χορευτές — καθώς παρακολουθούσαν περίπου πέντε ώρες βίντεο με χορό. Τα βίντεο περιλάμβαναν πάνω από 30 χορευτές να εκτελούν χορογραφίες σε περισσότερα από 60 μουσικά κομμάτια και σε 10 διαφορετικά είδη χορού, όπως hip-hop, breakdance, street και ballet jazz.

Χρησιμοποιώντας ένα προηγμένο Τεχνητής Νοημοσύνης μοντέλο εκπαιδευμένο σε εκατοντάδες βίντεο χορού, οι επιστήμονες ανέλυσαν πώς οι συμμετέχοντες «χαρτογραφούσαν» τον χορό στον εγκέφαλό τους. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός κινήσεων, μουσικής, αισθητικής και συναισθημάτων προβλέπει πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται αυτό που βλέπει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι οι έμπειροι χορευτές φαίνεται να «βλέπουν» κάθε στυλ χορού με μοναδικό τρόπο στον εγκέφαλό τους, επεξεργαζόμενοι τις κινήσεις, τη μουσική και τα συναισθήματα. Με άλλα λόγια, η εξοικείωση με τον χορό αλλάζει τον τρόπο που ο εγκέφαλος «βλέπει» και κατανοεί τη χορογραφία.

Η έρευνα αυτή μας υπενθυμίζει ότι ο χορός δεν είναι μόνο μια μορφή ψυχαγωγίας ή άσκησης — είναι και ένας τρόπος να «εκπαιδεύσουμε» τον εγκέφαλό μας. Παρακολουθώντας χορό, όχι μόνο απολαμβάνουμε την τέχνη, αλλά ενεργοποιούμε και πολύπλοκες εγκεφαλικές διεργασίες, ενώ η εμπειρία και η εξάσκηση κάνουν τη διαφορά στο πώς αντιλαμβανόμαστε κάθε κίνηση και κάθε νότα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Το απόλυτο τονωτικό του εγκεφάλου, που διατηρεί το μυαλό (μας) πάντα σε φόρμα!
23:39 Μπαλουχιστάν: Η τελευταία επαρχία του Πακιστάν που θεσπίζει νόμο κατά του γάμου ανηλίκων
23:21 Η European Super League επέστρεψε και διεκδικεί από την UEGA αποζημίωση μαμούθ!
22:55 Ο λόγος που η Μαρίνα Σάττι δεν θα εμφανιστεί στο Madwalk 2025
22:45 Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται συχνά στο στεγνό καθάρισμα μπορεί να τριπλασιάζουν τον κίνδυνο σοβαρής ηπατικής βλάβης
22:37 Τα πρώτα λόγια του 44χρονου αδελφοκτόνου στη Νέα Πέραμο: ««Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»
22:26 Τι κάνει ο Λεβαδειακός με πρώην της Παναχαϊκής; Πάντα στην 4άδα, φουλ για Ευρώπη!
22:23 «Καλό ταξίδι μανούλα μου» συγκλονιστικός ο αποχαιρετισμός του Πάνου Κιάμου
22:12 Η Εθνική μπάσκετ έπιασε δουλειά για Ρουμανία και Πορτογαλία
22:04 «Διπλά» για Αραχωβίτικα/Ακταίο και Αίολο, τι συνέβη στην 8η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
21:53 Ηλεία: Θρασύτατοι ληστές φίμωσαν και έκλεψαν ηλικιωμένες
21:42 Αυτά είναι τα νέα δεδομένα με τις διαφορές των σχεδίων ΗΠΑ και ΕΕ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
21:40 ΑΣ Αστραπή: Θερμή υποδοχή στον Απόστολο Παναγόπουλο
21:33 «Η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή», ο Τραμπ θα επισκεφτεί το Πεκίνο τον Απρίλιο
21:21 Καρατζάς: «Γλυκόπικρη η γεύση, τώρα για τη νίκη με το Παγκράτι»
21:11 Στου Ζωγράφου στη «φάκα» πιάστηκαν απατεώνες που άρπαξαν κοσμήματα με το πρόσχημα της «ραδιενέργειας»!
21:00 «Μας πνίγει το δαιδαλώδες σύστημά μας»
20:51 Γεροβασίλη: Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλές σε βάρος της μέσω Διαδικτύου
20:43 ΕΚΑΒ: Έσωσε τη ζωή 72χρονου που υπέστη καρδιακή ανακοπή και ήταν χωρίς σφυγμό για 25 λεπτά!
20:41 Χανιά: Γλέντι για ρακί με μπαλωθιές και συλλήψεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ