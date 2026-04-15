Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η αξιοπρέπεια του να επιλέγεις το “Λάθος”

15 Απρ. 2026 21:12
Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα απ’ όσο προλαβαίνουμε να προσαρμοστούμε. Αλλοτε νιώθουμε πως πατάμε σε βούρκο, άλλοτε πως πλησιάζουμε έναν καταρράκτη, χωρίς να έχουμε κάπου να κρατηθούμε. Δεν ζούμε πόλεμο, αλλά ζούμε τις δονήσεις του. Και αυτό αρκεί για να ταράξει την ψυχή. Η αβεβαιότητα ταξιδεύει πιο γρήγορα από τις σφαίρες.

Για να δούμε κάποιες χρήσιμες οδηγίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης:

Η πρώτη είναι πως κάθε φορά που φοβάσαι για κάτι που δεν ελέγχεις, κάποιος άλλος κερδίζει από την αδράνειά σου. Ο φόβος είναι μία μορφή αυτό-ταπείνωσης. Οταν παραδίδεις τον εαυτό σου στη μοίρα, εκείνη γίνεται αμείλικτη.

Η εμπιστοσύνη στη ζωή όμως είναι αξιοπρέπεια. Και ναι, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις λάθος -ποιος μπορεί να το ισχυριστεί αυτό; Μάθε όμως και μία άλλη αλήθεια: καμία απόφαση, ποτέ και από κανέναν, δεν είναι λάθος όταν λαμβάνεται με τη δική σου θέληση. Ολοι οι άνθρωποι πιστεύουμε πως αυτό που κάνουμε την ώρα εκείνη, είναι το σωστό ή το καλύτερο τηρουμένων των αναλογιών. Κανείς μας δεν αποφασίζει… λάθος. Ο απεγκλωβισμός από αυτήν την αυταπάτη ανοίγει το μυαλό σε ένα ευρύτερο πεδίο επιλογών.

Η δεύτερη οδηγία αφορά την ίδια τη φύση και δομή της ζωής. Οργανώνουμε τα πάντα σύμφωνα με το πλάνο Α. Εκπλησσόμαστε όμως όταν, παρά τον επιμελή σχεδιασμό μας, η ζωή επιλέγει το πλάνο Β—και αρκετές φορές το Γ ή το Δ. Γιατί αυτό; Διότι η ζωή είναι εγγενώς δομημένη στο πλάνο Β. Ολοι σχεδιάζουμε το Α, αλλά η ζωή επιλέγει άλλο δρόμο. Είναι συχνά σοφότερο να ξεκινάς από το Β: να κάνεις μία κίνηση που μοιάζει «λάθος», όπως να αλλάξεις πορεία την τελευταία στιγμή, μόνο και μόνο για να ανοίξει ο δρόμος που πραγματικά θέλεις.

Η τρίτη οδηγία αφορά τη δύναμη των… ασήμαντων λεπτομερειών. Τα καλύτερα πλάνα, όσο καλοσχεδιασμένα κι αν είναι, αποτυγχάνουν από μία ασήμαντη λεπτομέρεια -αυτό το απίθανο που τελικά συμβαίνει. Οι λεπτομέρειες θα σε προδώσουν. Οχι επειδή είναι σημαντικές, αλλά επειδή είναι αναπόφευκτες. Μην τις φοβάσαι. Θα συμβούν-και θα τις αντιμετωπίσεις.

Τέλος, τι μένει; Αξιοποίησε το «κάτι» που έχεις, διότι το «ένα» είναι πάντα ασύγκριτα περισσότερο από το «μηδέν». Και πολλές φορές, το «κάτι» είναι ήδη ο δρόμος.

* Ο Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός – κινηματογραφικός παραγωγός

