Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Λοξοδρομώ, Κολακεύω, Καραδοκώ

Οταν ο αυτοκράτωρ της Αυστριακής Αυτοκρατορίας Φραγκίσκος Α΄ ρώτησε τον Μέττερνιχ, προτού τον διορίσει υπουργό εξωτερικών ποιο θα ήταν το πρόγραμμά του, αυτός απάντησε:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



