Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Μια απλή απόφαση το απρόβλεπτο 2026

Ο τίτλος προφανώς είναι παραπλανητικός! Μήπως υπάρχει κάτι προβλέψιμο στο μέλλον; Μάλλον, δηλαδή σίγουρα όχι.

Περισσότερο «παίζω» με τον τίτλο της στήλης παρά με την ουσία του άρθρου. Το απρόβλεπτο όμως είναι απελευθερωτικό! Η αβεβαιότητα είναι αυτή, η οποία σε απελευθερώνει και όχι η βεβαιότητα.

Αρα η πρώτη σκέψη για το 2026: αγάπησε το απρόβλεπτο και το αβέβαιο.

Το αγάπησες, ωραία! Τι κάνεις μετά;

Θέλεις στη ζωή σου κάτι, το οποίο ποτέ δεν είχες; Τότε κάνε κάτι το οποίο δεν έχεις κάνει έως τώρα.

Συνεπώς η δεύτερη σκέψη για το 2026 είναι να ξεφύγεις από τα καθιερωμένα και να κάνεις κάτι, το οποίο ποτέ σου δεν τόλμησες. Δεν εννοώ να δοκιμάσεις μπάντζι τζάμπινγκ από την διώρυγα της Κορίνθου (βέβαια και αυτό κάτι είναι), αλλά κάνε κάτι, τέλος πάντων.

Το επόμενο τώρα: Ποτέ η πτώση δεν ευρίσκεται τόσο κοντά όσο τη στιγμή της νίκης.

Τι σημαίνει αυτό; Πώς η απόσταση όταν είσαι στο χαμηλότερο επίπεδο της ζωής σου σε κάποιο τομέα μεταξύ ήττας και νίκης είναι απειροελάχιστη.

Μία απόφαση αρκεί για να βρεθείς από τη μία κατάσταση στην άλλη. Σκέψου το! Μόνο μία απλή απόφαση!

Τώρα όμως επειδή το 2026 όπως και το 2266 εξακολουθεί να είναι εντελώς απρόβλεπτο αγάπησε ό,τι έχεις. Και ό,τι έχασες, διότι οι αναμνήσεις μας είναι ίσως το μόνο, το οποίο δεν μπορεί να μας κλέψει κανείς.

Στο επόμενο τώρα της καθημερινότητας.

Το κίνητρο και οι λύσεις κυοφορούνται μέσα στα εμπόδια. Οι άνθρωποι πίστευαν πως μπορούσαν να πετάξουν μόνο με κάτι ελαφρύτερο από τον αέρα. Η αντίσταση όμως του αέρα ήταν αυτή, η οποία απογείωσε το πρώτο αεροπλάνο. Και όσο περισσότερη αντίσταση προβάλλει τόσο ψηλότερα πετάς. Αγάπησε λοιπόν τα εμπόδια όχι μοιρολατρικά, αλλά ως αφετηρία για πτήση.

Αγάπησε επίσης και το… λάθος. Τι πιο ωραίο να κάνεις λάθη; Μόνο οι δάσκαλοί σου στο σχολείο θύμωναν και σε έβαζαν να τα διορθώσεις. Τι έγραψα; Να τα διορθώσεις! Ακριβώς! Αυτό είναι τα λάθη: η διόρθωση.

Τίποτα εν τω μεταξύ δεν συγκρίνεται με τις συμπτώσεις. Βασίσου σε αυτές. Ούτως ή άλλως τίποτα δεν ελέγχεις, όπως νομίζεις, επίτρεψε στις συμπτώσεις να λειτουργήσουν υπέρ σου.

Τέλος (λέμε τώρα) υπάρχει μια κοινή παρανόηση ότι τα καλά πράγματα στη ζωή προέρχονται από το να βρίσκεσαι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Στην πραγματικότητα, συμβαίνουν όταν είσαι συντονισμένος στο σωστό κανάλι με τη σωστή λήψη. Εχεις τρεις διακόπτες: τι κάνεις, τι λες και τι σκέφτεσαι. Ρύθμισέ τους προσεκτικά για καθαρή λήψη χωρίς παρεμβολές.

* Ο Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός – κινηματογραφικός παραγωγός.

