Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Το Φαινόμενο της Μπάμπουσκα.

Κάθε φορά που ξεσπά μία υπόθεση με τραγικά αποτελέσματα, έκπληκτοι παρακολουθούμε να ξετυλίγεται ένα νήμα με ακόμα περισσότερες προεκτάσεις και βάθος. Ωστόσο δεν αποκαλύπτεται η αλήθεια· αποκαλύπτεται η πολυπλοκότητα που αγνοούσαμε. Και αναρωτιόμαστε για τον κόσμο και το τι συμβαίνει γύρω μας, χωρίς να το υποψιαζόμαστε.

Θυμίζει τις ξύλινες κούκλες ματριόσκα, οι οποίες είναι γνωστές ως μπάμπουσκες. Πρόκειται, για όπως γνωρίζετε από μία σειρά πανομοιότυπων ξύλινων κουκλών, οι οποίες όμως μειώνονται σε μέγεθος και τοποθετούνται η μία μέσα στην άλλη. Αυτό το ονομάζω «Το Φαινόμενο της Μπάμπουσκα» και για να προσδώσω… κύρος στο άρθρο και με τον αντίστοιχο αγγλικό όρο: «The Babushka Effect».

Η βασική λογική είναι πως αρχίζουμε από τη μεγάλη κούκλα, την ανοίγουμε και προχωράμε στην επόμενη και ούτω καθ΄ εξής μέχρι να φτάσουμε στην τελευταία, η οποία είναι συμπαγής. Αυτή είναι και ο πυρήνας του ζητήματος.

Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον περιορισμό της Αριστοτέλειας λογικής, την οποίαν ακολουθούμε. Η σκέψη αυτή προσομοιάζεται με το να σχεδιάσουμε έναν κύκλο και κατόπιν να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το κέντρο του. Πρακτικά αυτό είναι αδύνατον στα κοινωνικά φαινόμενα. Να τον προσεγγίσουμε ναι, αλλά είναι απίθανο στην απειρία των σημείων να τον ορίσουμε.

Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι πως έχουμε ήδη ορίσει τον κύκλο (τις προκαταλήψεις μας, τις απόψεις μας) και ψάχνουμε εκ των υστέρων την πηγή του φαινομένου. Κάνουμε το ίδιο, όπως όταν ανοίγουμε κάθε μία κούκλα από τις μπάμπουσκες.

Η πολύ καλύτερη όμως διαδικασία είναι να ορίσουμε το κέντρο και κατόπιν να σχεδιάσουμε τον κύκλο. Τότε έχουμε την απόλυτη άνεση και ελευθερία να επιλέξουμε εμείς το μέγεθος του κύκλου. Στην περίπτωση της μπάμπουσκας είναι να ξεκινήσουμε από τον συμπαγή πυρήνα και κατόπιν να προσθέτουμε μπάμπουσκες μέχρι όποιο μέγεθος επιθυμούμε. Δεν υπάρχει περιορισμός, όπως και με τον κύκλο.

Πώς αυτό μεταφράζεται στην πράξη; Ποιο είναι λοιπόν το βασικό κύτταρο κάθε δομής; Είτε μιλάμε για κοινωνία, είτε για επιχειρήσεις, είτε για εκπαίδευση, είτε για πολιτική παιδεία. Μα η μικρότερη κούκλα. Ανατρέξατε λοιπόν στα συστατικά στοιχεία. Η σχολική βία, για παράδειγμα, δείχνει την αξία της έλλειψης του σεβασμού ή η ανικανότητα ξεκάθαρων επιλογών, τη διανοητική σύγχυση.

Και ας μην ξεχνάμε πως ο ρωσικός όρος «Ματριόσκα» αναφέρεται στη μητέρα. Και ο πυρήνας αυτός είναι η γενεσιουργός αιτία κάθε φαινομένου.

Εάν μάθεις να αναγνωρίζεις τον πυρήνα, καμία μπάμπουσκα δεν θα σε ξαφνιάσει ξανά. Και θα γνωρίζεις πού να εστιάσεις και… -εάν το θελήσεις- να διορθώσεις.

* O Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός–Κινηματογραφικός Παραγωγός.

