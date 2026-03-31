Το Associated Press αποκαλύπτει: Γιατί οι σύμμαχοι του Τραμπ στον Κόλπο ζητούν να συνεχίσει τον πόλεμο

Σύμφωνα με το Associated Press αξιωματούχοι των ΗΠΑ, του Κόλπου και του Ισραήλ δηλώνουν ότι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Κόλπο, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παροτρύνουν τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει να διεξάγει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποδυναμωθεί αρκετά από τους βομβαρδισμούς των 30 ημερών που έχουν προηγηθεί.

Wall Street Journal: Ο Τραμπ επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά

Μετά από τα παράπονα στην αρχή του πολέμου ότι δεν είχαν λάβει επαρκή ειδοποίηση εκ των προτέρων για την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ και ότι η Ουάσινγκτον αγνόησε τις προειδοποιήσεις ότι ο πόλεμος θα είχε καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή, ορισμένοι από τους περιφερειακούς συμμάχους υποστηρίζουν στον Λευκό Οίκο ότι η στιγμή προσφέρει μια ιστορική ευκαιρία να παραλύσει η ιερατική κυριαρχία της Τεχεράνης μια για πάντα.

Αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έχουν μεταφέρει σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι δεν θέλουν να τερματιστεί η στρατιωτική επιχείρηση μέχρι να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην ιρανική ηγεσία ή να υπάρξει μια δραματική αλλαγή στη συμπεριφορά του Ιράν, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που μίλησαν στο ΑΡ.

Η έκκληση αυτή έρχεται καθώς ο Τραμπ ταλαντεύεται μεταξύ του ισχυρισμού ότι η αποδεκατισμένη ηγεσία του Ιράν είναι έτοιμη να διευθετήσει τη σύγκρουση και της απειλής για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία.

Κατά το δημοσίευμα, τα Εμιράτα έχουν αναδειχθεί ίσως ως η πιο επιθετική από τις χώρες του Κόλπου και πιέζουν σθεναρά τον Τραμπ να διατάξει χερσαία εισβολή καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και οι ιρανικές ομοβροντίες απειλούν να αμαυρώσουν την εικόνα τους ως ασφαλούς οικονομικού κόμβου για το εμπόριο και τον τουρισμό της Μέσης Ανατολής. Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν επίσης τάσσονται υπέρ αυτής της επιλογής.

Το Ομάν και το Κατάρ, τα οποία ιστορικά έπαιζαν ρόλο μεσάζοντα μεταξύ του οικονομικά απομονωμένου Ιράν και της Δύσης, έχουν προτιμήσει μια διπλωματική λύση.

Οι πηγές που επικαλείται το ΑΡ αναφέρουν ότι η Σαουδική Αραβία έχει υποστηρίξει στις ΗΠΑ ότι ο τερματισμός του πολέμου τώρα δεν θα οδηγήσει σε μια «καλή συμφωνία», η οποία θα εγγυάται την ασφάλεια για τους Άραβες γείτονες του Ιράν.

Οι Σαουδάραβες λένε ότι μια τελική πολεμική διευθέτηση πρέπει να εξουδετερώσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να καταστρέψει τις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων του, να τερματίσει την υποστήριξη της Τεχεράνης σε ομάδες πληρεξουσίων και επίσης να διασφαλίσει ότι το Στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να κλείσει αποτελεσματικά από την Ισλαμική Δημοκρατία στο μέλλον, όπως έχει κάνει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



