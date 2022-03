Το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

Το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

COSMOTE SPORT 6 HD, 11.00: Ελλάδα-Τζαμάικα (τένις, Davis Cup by Rakuten).

COSMOTE SPORT 5 HD, 11.15: Moto2 2022, Grand Prix of Qatar-Ελεύθερα δοκιμαστικά 3.

COSMOTE SPORT 9 HD, 12.00: Γαλατάσαραϊ-Γκαζιαντέπ (μπάσκετ, Τουρκικό πρωτάθλημα).

COSMOTE SPORT 5 HD, 12.10: MotoGP 2022, Grand Prix of Qatar-Ελεύθερα δοκιμαστικά 3.

ΕΡΤ3, 12.30: Διομήδης Αργους-ΠΑΟΚ (χάντμπολ Α1 Ανδρών).

ΕΡΤ Sports 1, 14.00: Ολυμπιακός-Πανιώνιος (πόλο, Α1 Ανδρών).

COSMOTE SPORT 5 HD, 14.25: Moto3 (μηχανοκίνητα).

COSMOTE SPORT 1 HD, 14.30: Λέστερ-Λιντς (ποδόσφαιρο, Πρέμιερ Λιγκ).

Novasports Start, 14.30: Φούλαμ-Μπλάκμπερν (ποδόσφαιρο, EFL Championship).

ΕΡΤ3, 14.45: Ιεράπετρα-Λεβαδειακός (ποδόσφαιρο, Super League 2).

Novasports 1HD, 15.00: Οσασούνα-Βιγιαρεάλ (ποδόφαιρο, La Liga).

COSMOTE SPORT 5 HD, 15.20: Moto2 2022 (μηχανοκίνητα).

COSMOTE SPORT 2 HD, 16.00: Ουντινέζε-Σαμπντόρια (ποδόσφαιρο, Serie A).

COSMOTE SPORT 5 HD, 16.15: MotoGP, Grand Prix of Qatar-Ελεύθερα δοκιμαστικά 4.

Novasports News, 16.30: Μπόχουμ-Γκρόιτερ Φιρτ (ποδόσφαιρο, Bundesliga).

Novasports 5HD, 16.30: Λειψία-Φράιμπουργκ (ποδόσφαιρο, Bundesliga).

Novasports 4HD, 16.30: Χέρτα – Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (ποδόσφαιρο,

Bundesliga).

Novasports 3HD, 16.30: Βόλφσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου (ποδόσφαιρο,

Bundesliga).

Novasports 2HD, 16.30: Μπάγερν Μονάχου-Μπάγερ Λεβερκούζεν (ποδόσφαιρο,

Bundesliga).

COSMOTE SPORT 5 HD, 16.55: MotoGP 2022 (μηχανοκίνητα).

COSMOTE SPORT 4 HD, 17.00: Νόριτς-Μπρέντφορντ (ποδόσφαιρο,

Πρέμιερ Λιγκ).

COSMOTE SPORT 9 HD, 17.00: Αστον Βίλα-Σαουθάμπτον (ποδόσφαιρο,

Πρέμιερ Λιγκ).

COSMOTE SPORT 8 HD, 17.00: Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (ποδόσφαιρο,

Πρέμιερ Λιγκ).

COSMOTE SPORT 7 HD, 17.00: Νιούκαστλ-Μπράιτον (ποδόσφαιρο,

Πρέμιερ Λιγκ).

COSMOTE SPORT 3 HD, 17.00: Μπέρνλι-Τσέλσι (ποδόσφαιρο,

Πρέμιερ Λιγκ).

ΕΡΤ Sports 2, 17.00: Κολοσσός-Αρης (μπάσκετ, Basket League).

Novasports 1HD, 17.15: Εσπανιόλ-Χετάφε (ποδόσφαιρο, La Liga).

COSMOTE SPORT 2 HD, 19.00: Ρόμα-Αταλάντα (ποδόσφαιρο,

Serie A).

COSMOTE SPORT 1 HD, 19.30: Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ (ποδόσφαιρο, Πρέμιερ Λιγκ).

Novasports 5HD, 19.30: Κορτράικ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (ποδόσφαιρο,

Βελγικό πρωτάθλημα).

Novasports 1HD, 19.30: Βαλένθια-Γρανάδα (ποδόσφαιρο, La Liga).

Novasports Prime, 19.30: Στουτγάρδη-Γκλάντμπαχ (ποδόσφαιρο, Bundesliga).

ΕΡΤ3, 20.00: Ηρακλής-ΠΑΟΚ (μπάσκετ, Basket League).

COSMOTE SPORT 3 HD, 20.00: Πορτιμονένσε-Μπενφίκα (ποδόσφαιρο,

Liga Portugal).

Novasports 4HD, 21.00: Τρεβίζο-Φορτιτούντο Μπολόνια (μπάσκετ, Lega Basket Serie A).

Novasports 3HD, 21.30: Νυρεμβέργη-Αμβούργο (ποδόσφαιρο, Bundesliga 2).

COSMOTE SPORT 7 HD, 21.45: Βαλένθια-Μπαρτσελόνα (μπάσκετ, ACB Liga Endesa).

COSMOTE SPORT 2 HD, 21.45: Κάλιαρι-Λάτσιο (ποδόσφαιρο, Serie A).

Novasports 5HD, 22.00: Φέγενορντ-Χρόνιγκεν (ποδόσφαιρο, Eredivisie).

Novasports 2HD, 22.00: Νις-Παρί Σεν Ζερμέν (ποδόσφαιρο, Ligue 1).

Novasports 1HD, 22.00: Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοθιεδάδ (ποδόσφαιρο,

La Liga).

COSMOTE SPORT 3 HD, 22.30: Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Αρούκα (ποδόσφαιρο,

Liga Portugal).

COSMOTE SPORT 4 HD, 00.00: Ντάλας Μάβερικς-Σακραμέντο Κινγκς (μπάσκετ,

NBA)

Novasports 1HD, 01.05: Ρεάλ Σολτ Λέικ-Σιατλ (ποδόσφαιρο, MLS).

COSMOTE SPORT 4 HD, 03.30: Λος Αντζελες Λέικερς-Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (μπάσκετ, ΝΒΑ).