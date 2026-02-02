Το Αθλόραμα ασημένιο μετάλλιο στο Ομαδικό Κ16 στα Τρίκαλα – Φωτογραφίες

Το Αθλόραμα συμμετείχε χθες στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος στην Πηγή Τρικάλων, με 7 αθλητές και αθλήτριες. Παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες λόγω της εγκατάστασης (λασπώδες έδαφος με ξύλινα εμπόδια, αμμοπαγίδα και ελιγμούς) και του καιρού (συνεχής βροχόπτωση), οι αθλητές και αθλήτριες του Αθλοράματος, ξεπέρασαν τον εαυτόν τους και γύρισαν στην Πάτρα με τρία ασημένια μετάλλια στο Ομαδικό Κ16 (Δ. Παναγόπουλος, Ν. Απόκης, Ι. Τρίγκας).



Αναλυτικά οι θέσεις των αθλητών του Αθλοράματος:

9ος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3.000μ K16 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 10.56.6

14ος ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.000μ K16 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 11.07.2

45ος ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.000μ K16 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 11.56.7

34η ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.000μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 8.56

62η ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2.000μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 9.30

86ος ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ K16 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 13.27.7

87ος ΜΠΑΫΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ K16 ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 13.31.7

Στην κατηγορία των ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 τερμάτισαν 100 αθλητές και στην κατηγορία Κοριτσιών Κ16 τερμάτισαν 105 αθλήτριες από όλη την Ελλάδα.

Οι παραπάνω αθλητές θα αγωνιστούν και του χρόνου στην ίδια κατηγορία. Οι παραπάνω αθλητές-τριες γυμνάζονται με την προπονήτρια Κ.Φ.Α. Φιλιώ Σολάκη.

