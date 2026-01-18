Το Αθλόραμα διακρίσεις στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε το Αθλόραμα για τις διακρίσεις του συλλόγου στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας:

«ΝΕΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ‘’ΦΙΝΤΑΝΙΑ΄΄ ΤΟΥ ΑΘΛΟΡΑΜΑΤΟΣ

Με τρία (3) μετάλλια, στις 11 συμμετοχές και με πολύ καλές επιδόσεις επέστρεψαν οι αθλητές και αθλήτριες του ΑΘΛΟΡΑΜΑΤΟΣ από τον Ημιμαραθώνιο ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 2026, γεμίζοντας χαμόγελα τους ανθρώπους του συλλόγου.

Αναλυτικά οι θέσεις των αθλητών μας:

1ος ΤΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.500μ ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 7.13

1η ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1.500μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ με χρόνο 7.36

2ος ΚΟΡΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1.500μ ΑΓΟΡΙΩΝ με χρόνο 7.20

19ος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5.000μ ΑΝΔΡΩN με χρόνο 18.45 ( 2ος στην ηλικιακή του κατηγορία)

24ος ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.000μ ΑΝΔΡΩΝ με χρόνο 19.37 ( 3ος στην ηλικιακή του κατηγορία)

29ος ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5.000μ ΑΝΔΡΩΝ με χρόνο 19.48( 4ος στην ηλικιακή του κατηγορία)

ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 5.000μ ΑΝΔΡΩΝ με χρόνο 20.23

ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.000μ ΑΝΔΡΩΝ με χρόνο 20.24

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5.000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ με χρόνο 21.41

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 5.000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ με χρόνο 23.44

ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5.000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ με χρόνο 30.23

ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΙΑ 5.000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ με χρόνο 30.24

Οι παραπάνω αθλητές -τριες γυμνάζονται με την προπονήτρια Κ.Φ.Α. ΣΟΛΑΚΗ ΦΙΛΙΩ

Ο επόμενος αγώνας είναι στην ΑΛΙΑΡΤΟ για την ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και την ΛΥΔΕΙΑ στα 3.000μ ΒΑΔΗΝ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ»

