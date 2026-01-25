Το Αθλόραμα πανελλήνιες διακρίσεις στο βάδην

Το Αθλόραμα πανελλήνιες διακρίσεις στο βάδην Από επιτυχία σε επιτυχία το Αθλόραμα
25 Ιαν. 2026 21:36
Σήμερα στην Αλίαρτο,  παράλληλα με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μαραθωνίου βάδην, διεξήχθησαν και ημερίδες προετοιμασίας  σε διάφορες αποστάσεις και το Αθλόραμα κατέκτησε δύο μετάλλια, τα πρώτα σε αγώνες Πανελληνίου επιπέδου.

Αναλυτικά οι θέσεις των αθλητών της πατρινής ομάδας:

Αλεξάνδρα Τρίγκα: 2η στα 3.000μ. βάδην Κ14 με 16.30.38.

Λυδία Πετσάλη: 3η θέση στα 3.000μ. βάδηνΚ14 με 17.30.71.

Οι παραπάνω επιδόσεις των αθλητριών του Αθλοράματος είναι βέβαια ατομικά ρεκόρ κι όρια για τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα  Κ16 του καλοκαιριού. Οπως και να έχει, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια του Αθλοράματος και στην προπονήτριά τους, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, Φιλιώ Σολάκη.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι στην ημερίδα του Σαββάτου στο κλειστό προπονητήριο στου Λαδόπουλου, οι αθλητές του Αθλοράματος σημείωσαν τις εξής επιδόσεις:

Ιωάννα Καταπόδη: 2η θέση στα 60μ. με εμπόδια Κ16 με επίδοση 10.23 (ατομικό ρεκόρ).

Ευαγγελία Βαρσαμη: 3η θέση στα 60μ. Γυναικών με επίδοση 8.10  (8.09 στον προκριματικό).

Αριάδνη Τόγια: 7η θέση στα 60μ. Κ16 με επίδοση 8.47 (ατομικό ρεκόρ).

Βλάσης Παππάς: 7η θέση στα 60μ. Ανδρών με επίδοση 7.48.

Βασίλης Τρύφωνα: 16η θέση στα 60μ. Ανδρών με επίδοση 7.76 (ατομικά ρεκόρ).

Ο επόμενος αγώνας είναι στα Τρίκαλα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανωμάλου δρόμου, εκεί όπου ο σύλλογος θα συμμετάσχει με οκτώ αθλητές κι αθλήτριες.

