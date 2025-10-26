Το Αθλόραμα «πέταγε» στους Διασυλλογικούς αγώνες Κ14-Κ12

Το Αθλόραμα κατά τη διάρκεια των Διασυλλογικών αγώνων στίβου ατομικών αγωνισμάτων Κ14 και Κ12 συμμετείχε με 27 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι κατέκτησαν 10 μετάλλια, σημειώνοντας, ταυτόχρονα, πολλά ατομικά ρεκόρ. «Η εμφάνιση των αθλητών μας, μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον του συλλόγου. Συγχαίρουμε θερμά τους αθλητές μας, τις προπονήτριες, μα πάνω απ΄ όλα ευχαριστούμε τους γονείς που μας έχουν εμπιστευθεί τα παιδιά τους και να τους διαβεβαιώσουμε ότι το Αθλόραμα είναι μια αθλητική οικογένεια και τα παιδιά σας είναι και ”δικά μας” παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους!», δήλωσε ο υπεύθυνος του Αθλοράματος Τόλης Αποστολόπουλος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Κ14:

Αλεξάνδρα Τρίγκα (2013): 1η στα 2.000μ. βάδην με 11.13.81, Λυδία Πετσάλη (2013): 2η στα 2.000μ. βάδην με 11.51.37, Δημήτρης Παναγόπουλος (2012): 2ος στα 800μ. με 2.28.54, Νίκος Παπαγεωργίου (2013): 3ος στο άλμα εις μήκος με 4.42, Νίκος Κορδας (2012): 3ος στα 150μ. με 21.39, Γιάννης Τρίγκας (2012): 3ος στα 800μ. με 2.30.34, Παναγιώτης Σταυρόπουλος (2013): 3ος στο Vortex με 31.60, Αναστασία Γιαννακούλια (2012): 3ος στο Vortex με 22.40, Θεόφιλος Πετσαλης (2013): 4ος στα 800μ. με 2.37.48, Χρήστος Αντωνόπουλος (2012): 6ος στα 150μ. με 26.11, Φώτης Κοσμόπουλος (2012): 7ος στα 150μ. με 26.57, Δημήτρης Μπαϋλος (2012): 7ος στα 800μ. με 2.56.11, Χριστόφορος Φραγκάκης (2012): 10ς στα 800μ. με 3.00.89, Νικολία Λαϊνά (2012): 13η στα 60μ. με 9.93.

Τα αποτελέσματα στο Κ12:

Χάρις Καραμπέτσου (2015): 1η στα 50μ. με 8.26, Αριάδνη Χρυσανθου (2015): 2η στο Vortex (22.00), Ευθύμιος Κορδας (2014): 2.02.80 στα 600μ., Παναγιώτης Τρίγκας (2016): 3.48 στο άλμα εις μήκος, Ιωάννα Καταπόδη (2014): 2.14.96 στα 600μ., Ειρήνη Αποστολοπούλου (2016): 2.18.99 στα 600μ., Βερβίτα Καρκαλη (2016): 8.59 στα 50μ., Γιώργος Δούβρης (2016): 2.49.77 στα 600μ., Παναγιώτης Λιακόπουλος (2015): 9.49 στα 50μ., Αικατερίνη Λιακοπούλου (2015): 9.35 στα 50μ., Θεοδώρα Χουντή (2015): 9.42 στα 50μ., Νικολέτα Κοσμοπούλου (2015): 9.43 στα 50μ., Ευχαρις-Αγγελική Γεωργίου (2015): 9.47 στα 50μ.

