To Bitcoin έχασε όλα τα κέρδη του 2025 – Έπεσε κάτω και από τα $90.000

Το ευαίσθητο στον κίνδυνο κρυπτονόμισμα έχει αποσβέσει τα κέρδη του 2025 και τώρα έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% από το υψηλό των 126.000 δολαρίων που σημείωσε τον Οκτώβριο.

18 Νοέ. 2025 16:39
Το bitcoin έπεσε κάτω από τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά σε επτά μήνες, προσφέροντας ένα νέο σημάδι ότι η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου μειώνεται σε όλες τις αγορές.

Το ευαίσθητο στον κίνδυνο κρυπτονόμισμα έχει αποσβέσει τα κέρδη του 2025 και τώρα έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% από το υψηλό των 126.000 δολαρίων που σημείωσε τον Οκτώβριο.

Οι αναλυτές και οι επενδυτές ανέφεραν ότι ο συνδυασμός των αμφιβολιών σχετικά με τις μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ και η διάθεση στις ευρύτερες αγορές, οι οποίες φαίνεται πως ταλαντεύονται μετά από μια μακρά άνοδο, οδήγησαν τα κρυπτονομίσματα σε πτώση.

«Το αλυσιδωτό sell-off ενισχύεται από τις εισηγμένες εταιρείες και τους θεσμικούς επενδυτές που αποχωρούν από τις θέσεις τους μετά την συσσώρευση κατά τη διάρκεια της ανόδου, επιδεινώνοντας τους κινδύνους μετάδοσης σε ολόκληρη την αγορά», δήλωσε ο Τζόσουα Τσου, πρόεδρος της Hong Kong Web3 Association.

«Όταν η στήριξη εξασθενεί και η μακροοικονομική αβεβαιότητα αυξάνεται, η εμπιστοσύνη μπορεί να υπονομευθεί με εντυπωσιακή ταχύτητα».

Όπως αναφέρει το Reuters, οι εταιρείες που συσσωρεύουν κρυπτονομίσματα, όπως η Strategy, η Riot Platforms και η Mara Holdings, καθώς και η Coinbase, έχουν όλες υποχωρήσει λόγω της επιδεινούμενης επενδυτικής διάθεσης.

Οι αγορές σημείωσαν πτώση σε όλη την Ασία την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, με ιδιαίτερη πίεση στις μετοχές τεχνολογίας στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Το κρυπτονόμισμα ether βρίσκεται επίσης υπό πίεση εδώ και μήνες και έχει χάσει σχεδόν το 40% της αξίας του από το υψηλό των 4.955 δολαρίων τον Αύγουστο, για να διαπραγματευτεί 1% χαμηλότερα στα 2.997 δολάρια την Τρίτη.

