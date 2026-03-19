Το «Μπλοκ 2» στο Ιόνιο περνά στη δεύτερη φάση ερευνών για υδρογονάνθρακες

Η κοινοπραξία Energean ως διαχειριστής, μαζί με τις ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY, υπέβαλε επίσημη γνωστοποίηση για τη συνέχιση των ερευνητικών εργασιών στην περιοχή «Μπλοκ 2» στο βορειοδυτικό Ιόνιο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης φάσης ερευνών στην παραχώρηση, η οποία περιλαμβάνει και ερευνητική γεώτρηση, αποτελώντας σημαντικό ορόσημο για την προσπάθεια επιτάχυνσης του τομέα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Το «Μπλοκ 2» είχε αρχικά παραχωρηθεί στην κοινοπραξία TotalEnergies – Edison International – ΕΛΠΕ. Η σχετική σύμβαση μίσθωσης υπογράφηκε από την Ελληνική Δημοκρατία στις 31 Οκτωβρίου 2017 και κυρώθηκε με τον Νόμο 4525/2018, δίνοντας αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή.

Στη συνέχεια, έπειτα από αλλαγές στη σύνθεση της κοινοπραξίας, η ExxonMobil ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC) στην Αθήνα, τη συμφωνία εισόδου της στην τότε κοινοπραξία Energean – HELLENiQ ENERGY. Η εταιρεία εισήλθε επίσημα στην παραχώρηση ως συμμισθωτής στις 10 Μαρτίου 2026, μετά την υπουργική απόφαση που ενέκρινε τη μεταβίβαση των αντίστοιχων ποσοστών από την Energean και τη HELLENiQ ENERGY.

Αφού, σύμφωνα με την ΕΔΕΥΕΠ, εκπλήρωσαν τις σχετικές υποχρεώσεις τους και αξιολόγησαν θετικά το δυναμικό της περιοχής, οι συμμισθωτές του «Μπλοκ 2» υπέβαλαν στις 13 Μαρτίου 2026, μία ημέρα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ερευνών, επίσημη γνωστοποίηση της πρόθεσής τους να περάσουν στο επόμενο στάδιο.

Η δεύτερη φάση ερευνών περιλαμβάνει την υποχρέωση πραγματοποίησης μίας ερευνητικής γεώτρησης, στο πλαίσιο του Ελάχιστου Προγράμματος Εργασιών.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος τόνισε ότι η μετάβαση του «Μπλοκ 2» στη δεύτερη φάση, που περιλαμβάνει την πρώτη θαλάσσια ερευνητική γεώτρηση έπειτα από 40 χρόνια, αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα προόδου για τον ελληνικό τομέα υδρογονανθράκων. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τις γεωλογικές και οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας και ταυτόχρονα δείχνει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η χώρα από κορυφαίους επενδυτές.

Υπογράμμισε επίσης ότι η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια σχεδιάζεται σε θαλάσσιο βάθος 900 μέτρων και σε απόσταση άνω των 55 χιλιομέτρων από την ακτή, στοιχείο που, όπως είπε, αποτυπώνει την πρόοδο που καταγράφεται πλέον στην εγχώρια υπεράκτια έρευνα. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επόμενη φάση αναμένεται να εμπλουτίσει σημαντικά τη γεωλογική γνώση για το υπέδαφος της χώρας και να δώσει νέα δεδομένα για τη συνολική αξιολόγηση του ελληνικού δυναμικού υδρογονανθράκων, πέρα από τα όρια της συγκεκριμένης παραχώρησης.

Ενόψει της δεύτερης φάσης ερευνών και βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων, οι συμμισθωτές προχώρησαν επίσης στην αποδέσμευση μέρους της περιοχής παραχώρησης του «Μπλοκ 2».

