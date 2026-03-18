Το ΧΑ ανακτά χαμένο έδαφος: Οι μετοχές που δίνουν ώθηση στον Γενικό Δείκτη

Οι ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζουν την ανοδική τους αντίδραση και στο ίδιο κλίμα κινείται και το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να προσπαθεί να καλύψει μέρος του χαμένου εδάφους των προηγούμενων συνεδριάσεων. Η ήπια αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι το Brent παραμένει λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, φαίνεται ότι βελτιώνει την ψυχολογία των επενδυτών.

Στις πρωινές συναλλαγές της Τετάρτης 18 Μαρτίου, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε πάνω από τις 2.160 μονάδες και στις 11:00 βρισκόταν στις 2.167,04 μονάδες, με άνοδο 1,11%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.171,54 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφωνόταν περίπου στα 20,98 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται όλοι οι βασικοί δείκτες της αγοράς. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχυόταν κατά 1,12%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραφε κέρδη 0,64%. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο σε λίγους τίτλους, αλλά απλώνεται σε μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Την άνοδο του ΧΑ στηρίζουν κυρίως οι τράπεζες και οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Από τα blue chips, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν η Optima Bank με +2,65%, ο ΟΠΑΠ με +2,40%, η Eurobank με +2,13% και η Τιτάν με +1,67%. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες εμφανίζουν ο ΟΛΠ, τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΗ.

Αντίστοιχα θετική είναι και η εικόνα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 ενισχυόταν κατά 0,5% στις 605,59 μονάδες, με τις χρηματοοικονομικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου, ενώ ο ενεργειακός κλάδος δεχόταν ήπιες πιέσεις.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η αγορά επιχειρεί μια βραχυπρόθεσμη επαναφορά, βρίσκοντας στήριξη κυρίως από τις τράπεζες, τα επιλεγμένα blue chips και τη μικρή αποκλιμάκωση του πετρελαίου. Το αν η αντίδραση αυτή θα έχει συνέχεια, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο από τη διεθνή πορεία των αγορών όσο και από την εξέλιξη του ενεργειακού και γεωπολιτικού μετώπου.

