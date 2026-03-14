Το Χαργκ στο επίκεντρο: πάνω από 90 πλήγματα των ΗΠΑ και νέα πολεμικά μηνύματα από την Τεχεράνη

Η ένταση γύρω από το νησί Χαργκ ανεβαίνει επικίνδυνα, μετά τη νέα αμερικανική επιχείρηση που, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), έπληξε περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στη διάρκεια της νύχτας. Όπως ανακοίνωσε η αμερικανική πλευρά, στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις του νησιού, ενώ οι πετρελαϊκές υποδομές δεν επλήγησαν.

Το Χαργκ θεωρείται κομβικό σημείο για την ιρανική οικονομία, καθώς μέσω αυτού διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού της χώρας. Ακριβώς γι’ αυτό, η αμερικανική επιχείρηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, ακόμη κι αν δεν χτυπήθηκαν άμεσα οι εγκαταστάσεις πετρελαίου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, η δραστηριότητα φόρτωσης και οι εξαγωγικές ροές από το νησί συνεχίζονταν και μετά τους βομβαρδισμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν όλους τους στρατιωτικούς στόχους στο νησί, τονίζοντας παράλληλα ότι άφησαν εκτός στόχευσης τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αυτή η στάση μπορεί να αλλάξει αν η Τεχεράνη ή άλλοι παρεμποδίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Από ιρανικής πλευράς, τα κρατικά μέσα και το πρακτορείο Fars υποστήριξαν ότι, παρά τις ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν στο νησί, δεν προκλήθηκαν ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές. Στις ίδιες αναφορές γίνεται λόγος για πλήγματα σε αμυντικές θέσεις, ναυτική βάση, εγκαταστάσεις ελέγχου του αεροδρομίου και υποδομές που συνδέονται με την πετρελαϊκή δραστηριότητα του νησιού, χωρίς όμως να επηρεαστεί ο βασικός ενεργειακός κόμβος.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της, διαμηνύοντας ότι οποιοδήποτε χτύπημα σε πετρελαϊκές ή ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών σε όλη την περιοχή που συνδέονται με αμερικανικά συμφέροντα ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ. Η απειλή αυτή έρχεται σε συνέχεια των ήδη αυξημένων επιθέσεων και αντιποίνων στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, Ιρανοί αξιωματούχοι ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Στο ίδιο κλίμα εντάσσονται και δηλώσεις περί πιθανής στοχοποίησης περιφερειακών βάσεων των ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να επιχειρεί να δείξει ότι δεν αντιμετωπίζει το Χαργκ ως μεμονωμένο επεισόδιο αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου μετώπου αντιπαράθεσης.

Η νέα αυτή κλιμάκωση ενισχύει την ανησυχία ότι το Χαργκ μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του πολέμου στην περιοχή. Το νησί δεν είναι μόνο στρατιωτικός στόχος, αλλά και κρίσιμος κόμβος για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, γεγονός που εξηγεί γιατί κάθε νέο χτύπημα ή απειλή γύρω από αυτό παρακολουθείται στενά από κυβερνήσεις, αγορές και ναυτιλιακούς φορείς.

