Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναβαθμίζεται σε Ανεπτυγμένη Αγορά

Σημαντική αναβάθμιση για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Η ελληνική κεφαλαιαγορά αποκτά διεθνή αναγνώριση και προσελκύει νέους επενδυτές.

08 Οκτ. 2025 8:33
Διεθνής αναγνώριση για το Χρηματιστήριο Αθηνών η αναβάθμισή του από τον διεθνή οίκο δεικτών FTSE Russell, δείγμα της προόδου και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων.

Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το καθεστώς «Προηγμένης Αναδυόμενης Αγοράς» σε «Ανεπτυγμένη Αγορά» θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας στην επενδυτική κοινότητα ένα χρόνο για προετοιμασία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος, δήλωσε: «Η επανακατάταξη στις Ανεπτυγμένες Αγορές είναι ένα σημαντικό ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας για αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών και φέρνει την ελληνική αγορά στο ίδιο επίπεδο με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου.
Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να διευρύνει τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών και να προσελκύσει σημαντικές εισροές κεφαλαίων, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις εισηγμένες εταιρείες.»

Ο Υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε την αναβάθμιση ως «ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική κεφαλαιαγορά».

Σημασία της αναβάθμισης

Η μετάβαση σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς σημαίνει ότι η Ελλάδα επανέρχεται στις κορυφαίες διεθνείς αγορές, μετά από υποβάθμιση το 2013.

Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο της Ευρωζώνης που είχε καθεστώς Αναδυόμενης Αγοράς, και η αναβάθμιση φέρνει βελτίωση φήμης και αξιοπιστίας, καθώς και προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων που ακολουθούν τους δείκτες των Ανεπτυγμένων Αγορών.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα συνεχίσει να συνεργάζεται με διεθνείς οίκους και την επενδυτική κοινότητα για μια ομαλή μετάβαση στη νέα κατηγορία.
