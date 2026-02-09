Το χρονικό της τραγωδίας με την 35χρονη Πατρινή λεχώνα στην Αρτα

Ανείπωτος ο πόνος στην Πάτρα, για 35χρονη λεχώνα που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Απέραντος πόνος για τον χαμό της 35χρονης Πατρινής νηπιαγωγού, η χαρά που μετατράπηκε σε τραγωδία

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε στην Άρτα το πρωί του Σαββάτου 7/02/2026 και οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας αναμένουν τη νεκροψία – νεκροτομία.

Η 35χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών, το πρώτο παιδάκι της οικογένειας είναι μόλις τριών ετών και το δεύτερο γεννήθηκε πριν 15 ημέρες.

Η γυναίκα βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού της και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Λίγο πριν καταρρεύσει στις 9:20 κατάφερε να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος στο επάγγελμα, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, η 35χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό και μεταφέρθηκε στη συνέχεια εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η 35χρονη εργαζόταν ως δασκάλα ειδικής αγωγής και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διοριστεί σε μόνιμη θέση σε νηπιαγωγείο στη Ζάκυνθο, περιοχή καταγωγής της μητέρας του συζύγου της. Σύμφωνα με το περιβάλλον της, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

