Το δείπνο του αρχηγού μετά τη νίκη της Ολυμπιάδας

Μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα με την Πετρούπολη, ο αρχηγός της ομάδας βόλεϊ της Ολυμπιάδας, Νίκος Ρουμελιώτη κάλεσε όλη την ομάδα σπίτι του και παρέθεσε δείπνο για την ονομαστική του εορτή.

Οι παίκτες, το προπονητικό τιμ και η διοίκηση συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του αρχηγού, αντάλλαξαν κουβέντες και χάρηκαν τη βραδιά σε ευχάριστο κλίμα, δείγμα οτι το τμήμα βόλεϊ είναι οικογένεια.

