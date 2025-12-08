Το δείπνο του αρχηγού μετά τη νίκη της Ολυμπιάδας
Μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα με την Πετρούπολη, ο αρχηγός της ομάδας βόλεϊ της Ολυμπιάδας, Νίκος Ρουμελιώτη κάλεσε όλη την ομάδα σπίτι του και παρέθεσε δείπνο για την ονομαστική του εορτή.
Οι παίκτες, το προπονητικό τιμ και η διοίκηση συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του αρχηγού, αντάλλαξαν κουβέντες και χάρηκαν τη βραδιά σε ευχάριστο κλίμα, δείγμα οτι το τμήμα βόλεϊ είναι οικογένεια.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News