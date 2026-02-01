Το Διακοπτό γιόρτασε τον Πολιούχο του

Παρόντες δύο βουλευτές Αχαϊας, δημοτικοί σύμβουλοι Αιγιάλειας και πολύς κόσμος

01 Φεβ. 2026 15:02
Το Διακοπτό γιορτάζει σήμερα 1η Φεβρουαρίου τον Πολιούχο του Άγιο Τρύφωνα! Το πρωί έγινε η καθιερωμένη δοξολογία στον περιώνυμο Ιερό Ναό – που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια από την θεμελίωσή του – τελέστηκε η θεία λειτουργία χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου για να ακολουθήσει η λιτανεία της σεπτής εικόνας του στους δρόμους της κωμόπολης.

Ηταν εκεί, από επίσημους φορείς, οι βουλευτές Ιάσων Φωτήλας (υφυπουργός Πολιτισμού), Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο δήμαρχος Αιγιάλειας Π. Ανδριόπουλος και η δημοτική αρχή, οι Χρ. Γούτος, Β. Ψυχράμη από την αντιπολίτευση, κα.

