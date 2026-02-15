«Το δίλημμα των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας»!

Για τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο συντονιστής της Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, στο «MEGA Σαββατοκύριακο» τονίζοντας ότι «το δίλημμα των επόμενων εκλογών, εάν θα κάνει κόμμα ο Αλέξης ο Τσίπρας, θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Είναι απλό. Όλα δείχνουν ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας θα προχωρήσει στο κόμμα».

Αναλυτικά, ο Δρ Κοινωνιολογίας και συντονιστής Ομάδας Εργασίας Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, ανέφερε: «Καλύτερο ήταν να περιμένουμε τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα, όποτε αποφασίσει και όποτε λάβει τις αποφάσεις του, να τις ανακοινώσει ο ίδιος. Εγώ θα μπορώ να σας πω για το Ινστιτούτο αλλά και για την ομάδα εργασίας που διευθύνεται από το Ινστιτούτο Τσίπρα, ότι αποτελεί μια ομάδα που συστάθηκε με σκοπό ουσιαστικά το να διερευνήσει πώς μπορούμε να βρούμε έναν άλλο εναλλακτικό δρόμο διακυβέρνησης του τόπου σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε σήμερα.

Εάν δεν υπάρξει αυτό το σχέδιο, ό,τι και να κάνει αυτή η ομάδα και ό,τι και να κάνουν τα σημερινά υπαρκτά προοδευτικά κόμματα του χώρου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, δεν θα πετύχει. Δηλαδή δεν θα βάλουμε πρώτα μπροστά το κάρο και από πίσω τα άλογα να το σπρώχνουν, αλλά ανάποδα. Επομένως χρειαζόμαστε αυτό το σχέδιο. Τώρα ο χρόνος πιέζει και πάρα πολύ μάλιστα», είπε αρχικά.

Επί της ουσίας νομίζω ότι δύο είναι τα εν δυνάμει κόμματα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εάν θα εμφανιστεί, που το εύχομαι να εμφανιστεί και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, το οποίο και αυτό όλα δείχνουν ότι εμφανίζεται. Τώρα το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δεν το πολυβλέπω να έρχεται στο προσκήνιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος στην πολιτική για κανένα βήμα.

Για όσα απάντησε ο κ. Τσίπρας στα λεγόμενα του κ. Στουρνάρα: «Γιατί εδώ πραγματικά είναι η πραγματική αντίθεση των δύο πόλων που αφορούν τη διακυβέρνηση της χώρας. Από τη μία είναι ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος στον έναν ή στον άλλον βαθμό εκφράζει μια λογική ότι «επιτρέπουμε στον πλούτο να συσσωρευτεί και από κει και πέρα ό,τι περισσέψει πέφτει προς τα κάτω», και από την άλλη είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος τώρα προσφάτως στα Γιάννενα δήλωσε ουσιαστικά ότι «έχουμε φτάσει στο επίπεδο και στο σημείο να θεωρούμε ότι η ανισότητα είναι μια κανονικότητα».

Και συνέχισε ο κ. Σιακαντάρης: «Ουσιαστικά εδώ έχουμε μια προσπάθεια διαμόρφωσης μιας εναλλακτικής πρότασης σε όλο αυτό που κυριαρχεί στη χώρα μας τα τελευταία επτά χρόνια ίσως και παραπάνω. Να δώσουμε στον κύριο Τσίπρα αλλά και στον κάθε άνθρωπο το δικαίωμα να μετεξελίσσεται.

Η μετεξέλιξή του είναι στην ενότητα αυτών των τριών χώρων σε μια άλλη, δηλαδή, την ένωση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Οικολογίας. Αυτοί οι τρεις χώροι από μόνοι τους, έτσι όπως είναι σήμερα, δεν μπορούν να εκφράσουν τίποτα, έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια ουσιαστικά ανόδου τους και ανάπτυξής τους. Επομένως αυτή η μετεξέλιξη για την οποία συζητούμε είναι αυτό ακριβώς το πράγμα.

Η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας αυτών των χώρων και η συνάντησή τους, η σύγκλισή τους όπως ονομάζεται. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή αυτό που μπορεί να τους ενώσει όλους αυτούς είναι ένα κόμμα καταλύτης, το οποίο ουσιαστικά θα λειτουργήσει ως αντίθετος πόλος στον Μητσοτάκη. Είναι δηλαδή ένα κόμμα Μητσοτάκης ή το κόμμα καταλύτης. Όχι όμως τα υπάρχοντα κόμματα όπως είναι σήμερα».

