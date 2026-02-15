Το διπλό χτύπημα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα σοκ των πράσινων
Ο Παναθηναϊκός υπέστη ήττα-σοκ από τον Κολοσσό Ρόδου εντός έδρας και υποχώρησε πολύ στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας έναντι του Ολυμπιακού.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε αμέσως μετά το ματς, με story στο οποίο έγραφε «τι αμαρτίες πληρώνω;»
Μετά από περίπου μία ώρα έκανε νέο story -βίντεο.
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
“Καταλαβαίνω απόλυτα ότι τα συμβόλαια πρέπει να είναι εγγυημένα. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι πρέπει να προστατεύονται οι παίκτες. Εγώ και η οικογένειά μου το έχουμε αποδείξει σε κάθε είδους επιχείρηση που έχουμε, ότι σεβόμαστε κάθε είδους εργαζόμενο. Δεν θα έπρεπε όμως η EuroLeague να προσπαθεί να προστατεύε και τους ιδιοκτήτες όταν οι προπονητές και οι παίκτες δημιουργούν τέτοια προβλήματα στην ομάδα ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση;».
