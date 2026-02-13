Το δώρο της «Εμπορικής Ανανέωσης» στον Αντ. Μέγγουλη

Η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση», κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, προσέφερε ένα συμβολικό αναμνηστικό στον εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ, Αντώνη Μέγγουλη. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να τον ευχαριστήσει για την παρουσία του, ενώ συζήτησε μαζί του για τα σημαντικότερα προβλήματα του εμπορίου.

Στη φωτό, διακρίνονται από αριστερά, οι Γουρδούπης, Αβράμης, Ρούπας, Μέγγουλης και Διονυσάτου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



