Το drone της «Π» πάνω από τον Μείλιχο: Θεαματική πρόοδος στα αντιπλημμυρικά – Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Πάτρα για την παραλαβή των έργων

Περί τα τέλη του μήνα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται -εκτός απροόπτου- να επισκεφθεί την Πάτρα για την επίσημη τελετή παραλαβής των έργων αποκατάστασης και αναγέννησης των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας.

Η επίσκεψη αυτή, που θα οριστικοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι, θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου παρεμβάσεων, οι οποίες συνεχίζονται με θεαματικούς ρυθμούς και έχουν ήδη επιφέρει ορατά αποτελέσματα στο φυσικό περιβάλλον και στην ασφάλεια των περιοχών που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές. Τα έργα, με κύριο ανάδοχο την Coca-Cola Τρία Εψιλον, επικεντρώνονται στην αποκατάσταση του φυσικού οικοσυστήματος σε δύο βασικές περιοχές: στον Μείλιχο και στον Πείρο.

Οπως ανέφερε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο δασάρχης Πάτρας, Σταύρος Βαρβατσούλης: «Στον Μείλιχο, από την καμένη έκταση των 22.940 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα δασικά ήταν 5.743 στρέμματα, οι επεμβάσεις επί των δασικών είναι στα 1.676,35 στρέμματα. Στην περιοχή του Πείρου, από το σύνολο 9.925 καμένων στρεμμάτων, τα δασικά ήταν 3.235 στρέμματα και οι επεμβάσεις για τα αντιπλημμυρικά περιορίζονται στα 916.5 στρέμματα έκτασης». Ο κ. Βαρβατσούλης τόνισε ότι η επιλογή των περιοχών βασίστηκε στις επικίνδυνες λεκάνες απορροής και στην κλίση του εδάφους, που δεν ξεπερνά το 50%, ώστε οι παρεμβάσεις να είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές. Η στρατηγική των έργων συνίσταται στην κατασκευή κορμοδεμάτων και κορμοφραγμάτων, τα οποία συγκρατούν το έδαφος και τα φερτά υλικά.

Ο δασάρχης εξήγησε: «Τα κορμοδέματα τοποθετούνται στις πλαγιές και λειτουργούν αντιδιαβρωτικά, εμποδίζοντας το έδαφος να παρασυρθεί από τη βροχή. Τα κορμοφράγματα, από την άλλη, τοποθετούνται μέσα στις μικρές κοίτες των ορεινών ρεμάτων και συγκρατούν τα φερτά υλικά, ώστε να μην καταλήξουν στην κεντρική κύτη των ρεμάτων του Μειλίχου και του Πείρου». Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο καμένο ξύλο, όπως σημείωσε ο κ. Βαρβατσούλης, χρησιμοποιούνται σανιδότοιχοι για την ίδια λειτουργία. «Ο κοινός στόχος όλων των κατασκευών» πρόσθεσε, «είναι να δημιουργήσουν ανάχωμα για τα φερτά υλικά και το νερό, προστατεύοντας κατοικίες, αγροτικές εκτάσεις και υποδομές».

Η Coca-Cola Τρία Εψιλον έχει αναλάβει ως ανάδοχος των έργων την υλοποίηση των παρεμβάσεων, με χρηματοδότηση που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, και είχε ανακοινωθεί τον Αύγουστο από το Ιδρυμα Coca-Cola HBC. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την άμεση κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις λεκάνες απορροής των περιοχών Μείλιχου και Πείρου, με στόχο τη συγκράτηση των φερτών υλικών και την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης του οικοσυστήματος. Παράλληλα, στις περιοχές Κάτω Αχαΐας, Αλισσού, Χαϊκαλίου και Βρένης βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ανακούφισης των πληγεισών κοινοτήτων που υλοποιείται από το Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου, μετά από δωρεά ύψους 250.000 δολαρίων του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation). Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε 1.900 ανθρώπους, συμβάλλοντας στην κάλυψη των άμεσων αναγκών των τοπικών κοινοτήτων.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ο δασάρχης περιέγραψε αναλυτικά την πρόοδο των έργων: «Οι εργασίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν πλήρως εντός Φεβρουαρίου. Εχουμε ήδη δει ορατή βελτίωση στις πλαγιές και στα ρέματα, καθώς το νερό πλέον δεν παρασύρει το χώμα και τα φερτά υλικά συγκρατούνται αποτελεσματικά». Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της σωστής διαχείρισης της κλίσης του εδάφους: «Σε πλαγιές με κλίση άνω του 50% οι παρεμβάσεις είναι δύσκολες, γι’ αυτό επικεντρωθήκαμε στις περιοχές όπου οι τεχνικές λύσεις μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο αποτέλεσμα».

Η επίσκεψη του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου αναμένεται να δώσει ακόμα μεγαλύτερη προβολή στις προσπάθειες αποκατάστασης. Η παρουσία του θα σηματοδοτήσει την επίσημη ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου έργων που συνδυάζει την προστασία του εδάφους, την ασφάλεια των κατοίκων και τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Τα έργα ενισχύουν την ασφάλεια των γύρω περιοχών και προετοιμάζουν το έδαφος για φυσική αναγέννηση. Η επιλογή των περιοχών με κλίση έως 50%, η χρήση κορμοδεμάτων, κορμοφραγμάτων και σανιδότοιχων και η επιστημονική τεκμηρίωση εξασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις δεν είναι μόνο προσωρινές, αλλά έχουν μόνιμη επίδραση στην προστασία του εδάφους.

