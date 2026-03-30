Το ελληνικό και παγκόσμιο 1821

Είναι διαπιστωμένο και επιστημονικά απολύτως αποδεκτό ότι η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ξεπερνά ως γεγονός τα εθνικά όρια και αποτελεί τομή, λειτουργώντας ως επιταχυντής της παγκόσμιας ιστορίας. Λειτούργησε ως μια δημιουργική λάμψη, που κινητοποίησε λαούς, ξεσήκωσε καλλιτέχνες, συγγραφείς και ανθρώπους του πνεύματος και αμφισβήτησε κατεστημένες πολιτικές και απόψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πολιτικό επίπεδο, για πρώτη φορά στην ιστορία ένα εθνικό κίνημα, όπως το 1821, στηριγμένο στην αρχή των εθνοτήτων, επικρατεί μιας αυτοκρατορίας. Η Ελληνική Επανάσταση έπληξε καίρια τη δήθεν διεθνή νομιμότητα της «Ιερής Συμμαχίας» και λειτούργησε ως «πυροκροτητής» για την επαναστατική δημιουργία εθνικών κρατών στα Βαλκάνια και την Ευρώπη.

Από την άλλη, το 1821 επηρέασε καθοριστικά την πολιτική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο, φέρνοντας στο προσκήνιο το «Ανατολικό Ζήτημα», δηλαδή τη διαμάχη των ισχυρών κρατών για τη διανομή των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και τον αποκλεισμό της καθόδου της Ρωσίας στη Μεσόγειο.

Ακόμα, το 1821 δημιούργησε ενθουσιώδη και αγωνιστική κοινή γνώμη σε παγκόσμιο επίπεδο, που συγκρότησε το μεγάλο κίνημα του φιλελληνισμού, το οποίο οδήγησε στη μεταβολή της πολιτικής των ισχυρών δυναστειών της Ευρώπης υπέρ των εθνικών μας δικαίων. Ετσι, αποδείχθηκε για πρώτη φορά στην Ιστορία πως οργανωμένα λαϊκά κινήματα, στηριγμένα σε ιδανικά και αξίες, μπορούν και μεταβάλλουν κυρίαρχες πολιτικές και συμφέροντα.

Επιπλέον, η Ελληνική Επανάσταση έδωσε νέα πνοή στις φιλελεύθερες ιδέες και τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης (1789) και απέδειξε πως αυτά δεν συνετρίβησαν στο Βατερλώ μαζί με τον Ναπολέοντα (1812). Οι ιδέες των ηγετών του φιλελληνικού κινήματος, των πνευματικών ανθρώπων και των καλλιτεχνών στην Ευρώπη και οπωσδήποτε το περιεχόμενο των δημοκρατικών συνταγμάτων της Επιδαύρου και της Τροιζήνας αυτό αποδεικνύουν.

Ομως, θα ήταν παράλειψη, αν δεν γίνει αναφορά και στο θρησκευτικό στοιχείο της κινητοποίησης, αφού πολλοί επιφανείς Ευρωπαίοι συμπαραστάθηκαν έμπρακτα σε αγωνιζόμενο-ομόθρησκο γένος, κατά Μουσουλμάνων.

Στην αιώνια μνήμη του Ελληνισμού επιβάλλεται να συντηρείται και να εκφράζεται η ευγνωμοσύνη μας για τη στήριξη και την προσφορά των λαών του κόσμου στο 1821. Να μην ξεχνάμε την ανιδιοτελή προσφορά του Βύρωνα, του γιατρού Χάου, του Σανταρόζα, του Ντελακρουά, του Σατωμπριάν, του Ουγκώ και πολλών άλλων. Είναι υποχρέωσή μας να θυμόμαστε τους 100 Αϊτινούς, που έρχονταν από την Αμερική ως εθελοντές του εθνικού μας αγώνα και πνίγηκαν στον Ατλαντικό. Είναι καθήκον μας να έχουμε ενημέρωση ότι στο Ναύπλιο και στον καθολικό Ναό της Μεταμόρφωσης, όπου οι ντόπιοι ονομάζουν «Φραγκοκλησιά», είναι εντοιχισμένα οστά πολλών φιλελλήνων, που θυσιάσθηκαν για την ελευθερία μας, με κίνητρο την αλληλεγγύη και την πίστη στο ιδανικό της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Καταλήγοντας, πριν από 200 και πλέον χρόνια, η Ελληνική Επανάσταση, παρά τις τεράστιες τότε δυσκολίες επικοινωνίας και συγκοινωνίας, δημιούργησε παγκόσμια έγερση, κινητοποίηση και ουσιαστική συμπαράσταση από την κοινή γνώμη και τον κόσμο της διανόησης. Το 1821 υπήρξε παράδειγμα και επιταχυντής πολιτικών εξελίξεων, παγκόσμιο γεγονός, με πολλές και πολύμορφες συνέπειες. Επομένως, μόνο ως γεγονός παγκόσμιας σημασίας μπορεί να κατανοηθεί.

* O Παναγιώτης Νίκας είναι πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου και πρώην δήμαρχος Καλαμάτας.

