Το εμβόλιο που φαίνεται να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση στους ηλικιωμένους

Ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα ενδέχεται να προσφέρει οφέλη που ξεπερνούν κατά πολύ την πρόληψη ενός επώδυνου ιικού εξανθήματος. Νέα επιστημονική μελέτη από το USC Leonard Davis School of Gerontology δείχνει ότι οι ηλικιωμένοι που έχουν εμβολιαστεί εμφανίζουν βραδύτερη βιολογική γήρανση σε σύγκριση με όσους δεν έλαβαν το εμβόλιο.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, βασίστηκε σε δεδομένα περισσότερων από 3.800 ενηλίκων ηλικίας 70 ετών και άνω που συμμετείχαν στη μακροχρόνια μελέτη U.S. Health and Retirement Study.

Βραδύτερη γήρανση, ανεξαρτήτως κοινωνικών και υγειονομικών παραγόντων

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση παραγόντων όπως η γενική κατάσταση υγείας και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, οι εμβολιασμένοι συμμετέχοντες παρουσίαζαν κατά μέσο όρο χαμηλότερους δείκτες βιολογικής γήρανσης σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, η βιολογική ηλικία δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη χρονολογική. Δύο άτομα ίδιας ηλικίας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς τη λειτουργία των συστημάτων του οργανισμού τους, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον ρυθμό με τον οποίο «γερνά» το σώμα τους.

Τι είναι ο έρπης ζωστήρας και γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία

Ο έρπης ζωστήρας προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς, ο οποίος παραμένει ανενεργός στον οργανισμό μετά την αρχική λοίμωξη. Ο κίνδυνος εμφάνισης αυξάνεται σημαντικά μετά τα 50 έτη και σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο εμβολιασμός μειώνει δραστικά τόσο την πιθανότητα εκδήλωσης της νόσου όσο και τον κίνδυνο εμφάνισης μεθερπητικής νευραλγίας, ενός έντονου και χρόνιου νευρικού πόνου που μπορεί να επιμείνει για μήνες ή και χρόνια.

Πέρα από την πρόληψη των λοιμώξεων

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα εξετάζει ολοένα και περισσότερο τις ευρύτερες επιδράσεις των εμβολίων στον οργανισμό. Σύμφωνα με τον κύριο συγγραφέα της μελέτης, Jung Ki Kim, αναπληρωτή καθηγητή γεροντολογίας, εμβόλια όπως αυτά για τον έρπητα ζωστήρα και τη γρίπη έχουν ήδη συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο άνοιας και άλλων νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

«Η μελέτη μας ενισχύει τα αναδυόμενα στοιχεία ότι τα εμβόλια μπορεί να συμβάλλουν στην υγιή γήρανση, ρυθμίζοντας βασικά βιολογικά συστήματα και όχι μόνο προλαμβάνοντας λοιμώξεις», σημείωσε.

Πώς μετρήθηκε η βιολογική γήρανση

Για την αξιολόγηση της βιολογικής ηλικίας, οι ερευνητές ανέλυσαν επτά βασικούς δείκτες, μεταξύ των οποίων:

επίπεδα φλεγμονής

λειτουργία της φυσικής και της προσαρμοστικής ανοσίας

καρδιαγγειακή αιμοδυναμική

δείκτες νευροεκφυλισμού

επιγενετική και μεταγραφική γήρανση, που σχετίζονται με τον τρόπο έκφρασης των γονιδίων

Οι επιμέρους μετρήσεις συνδυάστηκαν σε μία συνολική βαθμολογία βιολογικής γήρανσης.

Λιγότερη φλεγμονή, πιο «αργή» γήρανση

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εμβολιασμένοι συμμετέχοντες είχαν χαμηλότερα επίπεδα χρόνιας φλεγμονής και βραδύτερη κυτταρική και επιγενετική γήρανση. Η χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή θεωρείται βασικός μηχανισμός πίσω από πολλές παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, αδυναμία και γνωστική έκπτωση.

Η πρόληψη της επανενεργοποίησης του ιού φαίνεται να μειώνει αυτό το φλεγμονώδες φορτίο, ενισχύοντας τη συνολική υγεία του οργανισμού.

Οφέλη που διαρκούν στον χρόνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα οφέλη του εμβολιασμού δεν φαίνεται να είναι βραχυπρόθεσμα. Οι συμμετέχοντες που είχαν εμβολιαστεί τέσσερα ή περισσότερα χρόνια πριν τη λήψη των δειγμάτων αίματος εξακολουθούσαν να εμφανίζουν χαμηλότερους δείκτες βιολογικής γήρανσης.

«Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοήσουμε πλήρως τους μηχανισμούς, τα αποτελέσματα προστίθενται σε ένα αυξανόμενο σώμα δεδομένων που δείχνει ότι τα εμβόλια μπορεί να παίζουν ρόλο στην υγιή γήρανση», δήλωσε η καθηγήτρια Eileen Crimmins, συν-συγγραφέας της μελέτης.

