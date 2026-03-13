Το ενεργειακό ποτό της Κιμ Καρντάσιαν και το συστατικό που το κάνει να ξεχωρίζει

Η Κιμ Καρντάσιαν κάνει το δικό της άνοιγμα στην αγορά των ενεργειακών ποτών με το Update, ένα προϊόν που επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τα κλασικά energy drinks, καθώς δεν περιέχει καφεΐνη. Αντί γι’ αυτήν, βασίζεται στην παραξανθίνη, μια ουσία που παράγεται φυσικά από τον οργανισμό όταν μεταβολίζει την καφεΐνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το προϊόν λανσαρίστηκε ξανά μέσα στο 2026 με την Καρντάσιαν σε ρόλο συνιδρύτριας και με έμφαση στην «καθαρή» ενέργεια και τη συγκέντρωση.

Όπως αναφέρει η επίσημη παρουσίαση του brand, το Update είναι χωρίς καφεΐνη, χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες, ενώ η φόρμουλά του περιλαμβάνει παραξανθίνη μαζί με άλλα γνωστά συστατικά του χώρου, όπως L-theanine και alpha-GPC. Το αφήγημα του προϊόντος είναι ότι προσφέρει εγρήγορση χωρίς το γνωστό “crash”, το τρέμουλο ή την υπερδιέγερση που αρκετοί συνδέουν με τα καφεϊνούχα ποτά. Αυτή όμως είναι η εμπορική υπόσχεση του brand και όχι κάτι που έχει αποδειχθεί συνολικά για όλα τα προϊόντα με παραξανθίνη.

Η παραξανθίνη είναι ο βασικός μεταβολίτης της καφεΐνης στο ανθρώπινο σώμα. Όταν καταναλώνουμε καφεΐνη, το ήπαρ τη διασπά κυρίως σε παραξανθίνη, θεοβρωμίνη και θεοφυλλίνη, με την παραξανθίνη να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μεταβολισμού. Ο τρόπος δράσης της φαίνεται να σχετίζεται επίσης με την αναστολή των υποδοχέων αδενοσίνης, κάτι που εξηγεί γιατί μπορεί να συνδέεται με αίσθημα εγρήγορσης και μειωμένης κόπωσης.

Σε επίπεδο ασφάλειας, μια ανασκόπηση και σειρά τοξικολογικών δοκιμών που δημοσιεύτηκαν το 2023 κατέγραψαν ότι η παραξανθίνη εμφάνισε χαμηλότερη οξεία τοξικότητα από την καφεΐνη σε μελέτες σε ζώα, ενώ δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις μεταλλαξιογόνου ή γενετικής τοξικότητας στα τεστ που πραγματοποιήθηκαν. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ενθαρρυντικά, αλλά αφορούν κυρίως προκλινικά δεδομένα και δεν αρκούν από μόνα τους για οριστικά συμπεράσματα για τη μακροχρόνια χρήση στον γενικό πληθυσμό.

Οι διαθέσιμες μελέτες σε ανθρώπους είναι πιο περιορισμένες αλλά δείχνουν ενδιαφέρον. Σε μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη, η οξεία λήψη παραξανθίνης συνδέθηκε με βελτιώσεις σε δείκτες προσοχής, μνήμης και διατήρησης της συγκέντρωσης. Άλλη μελέτη δοσολογικής απόκρισης βρήκε ότι δόσεις 100 mg και 200 mg μπορεί να επηρεάζουν θετικά ορισμένες γνωστικές λειτουργίες και τον χρόνο αντίδρασης, χωρίς σημαντικές διαφορές στους βασικούς εργαστηριακούς δείκτες ή σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στη βραχεία παρακολούθηση.

Παρά τα πρώτα αυτά θετικά ευρήματα, η επιστημονική εικόνα παραμένει ακόμη περιορισμένη. Οι μελέτες για άμεση κατανάλωση παραξανθίνης είναι λίγες, με μικρά δείγματα και σύντομη διάρκεια, σε αντίθεση με την καφεΐνη, για την οποία υπάρχει ερευνητικό υπόβαθρο δεκαετιών. Αυτό σημαίνει ότι η παραξανθίνη μπορεί να είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική, αλλά δεν μπορεί ακόμη να παρουσιαστεί με βεβαιότητα ως σαφώς ανώτερη ή οριστικά ασφαλέστερη επιλογή από την καφεΐνη.

Στην πράξη, το νέο ποτό της Κιμ Καρντάσιαν αξιοποιεί μια τάση που ήδη ανεβαίνει στον χώρο της ευεξίας: προϊόντα που υπόσχονται ενέργεια με πιο “ήπιο” προφίλ. Το αν αυτή η υπόσχεση θα αποδειχθεί ουσιαστικά καλύτερη για τον καταναλωτή, θα το δείξει περισσότερο η έρευνα των επόμενων ετών παρά το marketing της στιγμής.

