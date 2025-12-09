Το εορταστικό πρόγραμμα παραστάσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Το εορταστικό πρόγραμμα παραστάσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
09 Δεκ. 2025 14:08
Pelop News

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, προτείνει δύο κορυφαία έργα τα οποία θα παίζονται στο θέατρο Μπάρρυ (Σανταρόζα 7 και Καρόλου, Πάτρα ) .

Στην Παιδική Σκηνή του θεάτρου θα παίζεται το έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου & του Θωμά Μοσχόπουλου  Η Πεντάμορφη και το Τέρας  ή Πώς η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια, σε σκηνοθεσία  Περικλή Βασιλόπουλου. Πρόκειται για ένα έργο που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, το οποίο, με ευφάνταστο τρόπο, πραγματεύεται θέματα που απασχολούν  παιδιά και εφήβους, και εμμέσως μιλά για την ενηλικίωση του ανθρώπου, το ξύπνημα του έρωτα και τη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης!

Το βραβευμένο έργο του Ευγένιου Ο’ Νηλ Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα, σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζαμπουλάκη, ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Το Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα, ίσως το σημαντικότερο έργο του αμερικάνικου δραματολογίου του 20ου αιώνα, αποτελεί  ένα χρονικό καταβύθισης στο σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής,  μια αιχμηρή ανατομία της οικογένειας, του πένθους, της ενοχής και της ελπίδας. Σε αυτό το βαθιά αυτοβιογραφικό έργο, που απέσπασε το βραβείο Πούλιτζερ το 1957,  ο Ο’ Νηλ αναμετριέται με τον ίδιο του τον εαυτό, χρησιμοποιώντας την οικογένειά του  ως καθρέφτη, για να αποτυπώσει μία κοινωνία σε κρίση και αποσύνθεση.

Πληροφορίες – Κρατήσεις θέσεων και ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων (Από 10 Δεκεμβρίου2025)   : www.ticketservices.gr

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6931390620 κα. Αγγελική Μαλαφούρη | Τρίτη έως Κυριακή από τις 10:00 έως 14:00 και από τις 18:00 έως 21:00.

Ώρες φυσικού ταμείου πριν από τις παραστάσεις στο χώρο του Θεάτρου Μπάρρυ: Το ταμείο θα λειτουργεί μία ώρα πριν την έναρξη των παραστάσεων καθώς την ίδια ώρα θα σταματά η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, παρακαλούνται οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, να επικοινωνούν με το ταμείο στο τηλέφωνο 6931390620

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου διαμορφώνεται ως εξής:

Το εορταστικό πρόγραμμα παραστάσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Κεντρική Σκηνή :Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα

 

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025-Πρεμιέρα

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 -ώρα έναρξης παράστασης: 20:00

Πέμπτη 25, Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 –Ώρα έναρξης: παραστάσεων: 21:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου-ώρα έναρξης παράστασης:20:00

Πέμπτη 1, Παρασκευή 2 και Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 –Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21:00

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 –ώρα έναρξης παράστασης: 20:00

 

Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έως 1 Φεβρουαρίου 2026   

 

Παιδική Σκηνή : Η Πεντάμορφη και το Τέρας

Το εορταστικό πρόγραμμα παραστάσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Παρασκευή 26, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 –Ώρα έναρξης παραστάσεων:17:00

Πέμπτη 1, Παρασκευή 2 και Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 –Ώρα έναρξης παραστάσεων: 17:00

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026- Ώρα έναρξης παράστασης: 12:00

Δευτέρα  5 Ιανουαρίου και Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 – Ώρα έναρξης παραστάσεων : 17:00

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ