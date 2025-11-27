Το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν στον πολυχώρο W στο Ρίο, με την επίσημη έναρξη να κηρύσσεται το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου και να συνεχίζονται έως το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου

Το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
27 Νοέ. 2025 17:03
Pelop News

Η καρδιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα χτυπά στην Πάτρα το διήμερο 5–6 Δεκεμβρίου, καθώς η πόλη και το Επιμελητήριο Αχαΐας θα φιλοξενήσουν τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Μια κορυφαία θεσμική εκδήλωση, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό και αναπτυξιακό διάλογο σε εθνικό επίπεδο.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν στον πολυχώρο W στο Ρίο, με την επίσημη έναρξη να κηρύσσεται το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου και να συνεχίζονται έως το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου. Στην Πάτρα θα βρεθούν εκπρόσωποι από 59 Επιμελητήρια της χώρας, καθώς και κορυφαίοι παράγοντες της κυβέρνησης, της πολιτικής σκηνής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η επιλογή του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως διοργανωτή της Γενικής Συνέλευσης συνιστά μια σαφή ψήφο εμπιστοσύνης προς τον θεσμό και τη δράση του. Παράλληλα αποτελεί μια σημαντική πρόκληση και ένα μεγάλο στοίχημα για την ανάδειξη της δυναμικής της περιοχής, της επιχειρηματικής ζωής και των ευκαιριών που προσφέρει η Αχαΐα.

Η διοργάνωση υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων της χώρας, ως καταλύτη για την ανάπτυξη της περιφέρειας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Πέρα από το συνεδριακό σκέλος, θα υλοποιηθεί πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα για τους συνοδούς των συνέδρων, με επισκέψεις σε σημαντικά μνημεία της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, σε επιχειρήσεις, σε χώρους πολιτισμού και αναψυχής, καθώς και στην τοπική αγορά.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ και προχωρά με συνέπεια στην προετοιμασία μιας διοργάνωσης που θα αναδείξει την Πάτρα ως κόμβο επιχειρηματικότητας, συνεργασίας και αναπτυξιακής προοπτικής.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:31 Αυτός είναι ο λόγος που ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δ. Μάλλιος συναντήθηκε με τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο
18:19 Βλαντιμίρ Πούτιν: «Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ είναι βάση για μελλοντικές συμφωνίες»
18:15 Η Ολυμπιακή Φλόγα διέσχισε τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου στη διαδρομή της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina 2026
18:11 Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες
18:00 Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος – Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακά
17:49 «Μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα», η Παρτίζαν σε Ομπράντοβιτς!
17:45 Προς ένα συνέδριο εφαλτήριο της εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ
17:45 Η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε από τη Γέφυρα
17:33 Κορονοϊός: 12 νεκροί και 138 εισαγωγές ο απολογισμός της τελευταίας εβδομάδας
17:27 Σπιράλ: Ψηφιακό Μουσείο για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία
17:18 Η ματωμένη καρέκλα και το έπιπλο με τα κρυμμένα χρήματα από φωτογραφία ντοκουμέντο στη Σαλαμίνα
17:10 Πώς η Πάτρα θα βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το επόμενο 10ήμερο
17:09 Βόρεια Κορέα: Τα ρωσικά υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία
17:03 Το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
16:56 ΕΟΠΥΥ: Έως 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής – Πώς να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση
16:48 Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη ΒΙΝΤΕΟ
16:32 Απίστευτες εικόνες από τα Τζουμέρκα – Σπίτια «στον αέρα» μετά από κατολίσθηση ΦΩΤΟ
16:24 Η Ρωσία απαντά στην Κάγια Κάλας: «Κανένας δεν μπορεί να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
16:16 Στην Κρήτη η σορός του 19χρονου που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
16:08 Κέβιν Σπέισι: Ξανά σε δίκη – Τον κατηγορούν τρεις άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ