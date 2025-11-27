Το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Η καρδιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα χτυπά στην Πάτρα το διήμερο 5–6 Δεκεμβρίου, καθώς η πόλη και το Επιμελητήριο Αχαΐας θα φιλοξενήσουν τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Μια κορυφαία θεσμική εκδήλωση, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό και αναπτυξιακό διάλογο σε εθνικό επίπεδο.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν στον πολυχώρο W στο Ρίο, με την επίσημη έναρξη να κηρύσσεται το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου και να συνεχίζονται έως το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου. Στην Πάτρα θα βρεθούν εκπρόσωποι από 59 Επιμελητήρια της χώρας, καθώς και κορυφαίοι παράγοντες της κυβέρνησης, της πολιτικής σκηνής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η επιλογή του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως διοργανωτή της Γενικής Συνέλευσης συνιστά μια σαφή ψήφο εμπιστοσύνης προς τον θεσμό και τη δράση του. Παράλληλα αποτελεί μια σημαντική πρόκληση και ένα μεγάλο στοίχημα για την ανάδειξη της δυναμικής της περιοχής, της επιχειρηματικής ζωής και των ευκαιριών που προσφέρει η Αχαΐα.

Η διοργάνωση υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων της χώρας, ως καταλύτη για την ανάπτυξη της περιφέρειας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση κοινών στρατηγικών προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Πέρα από το συνεδριακό σκέλος, θα υλοποιηθεί πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα για τους συνοδούς των συνέδρων, με επισκέψεις σε σημαντικά μνημεία της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, σε επιχειρήσεις, σε χώρους πολιτισμού και αναψυχής, καθώς και στην τοπική αγορά.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ και προχωρά με συνέπεια στην προετοιμασία μιας διοργάνωσης που θα αναδείξει την Πάτρα ως κόμβο επιχειρηματικότητας, συνεργασίας και αναπτυξιακής προοπτικής.

