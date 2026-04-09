Το Επιμελητήριο Αχαΐας στην «Κιβωτό της Αγάπης»

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των  δράσεων του Επιμελητηρίου, με στόχο την ενίσχυση δομών που επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο και στηρίζουν ευάλωτες ομάδες συμπολιτών μας.

09 Απρ. 2026 17:12
Pelop News

Σε κλίμα συγκίνησης, αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης, αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας, αποτελούμενη από τον Α΄ αντιπρόεδρο του, Αντώνη Κουνάβη, τον πρόεδρο του Τμήματος Εμπορίου, Παναγιώτη Στασινόπουλο, και το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, Γιάννη Χριστόπουλο,  πραγματοποίησε επίσκεψη στην «Κιβωτό της Αγάπης», εν όψει του Πάσχα, μεταφέροντας μήνυμα στήριξης και ελπίδας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προσφέρθηκαν είδη πρώτης ανάγκης ως μια έμπρακτη ένδειξη αγάπης και συμπαράστασης.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου Αχαΐας είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους υπεύθυνους και το προσωπικό της δομής, εκφράζοντας τον βαθύ σεβασμό τους για το έργο που επιτελούν καθημερινά με αυταπάρνηση και ανθρωπιά.

Παράλληλα, αντάλλαξαν ευχές με τους φιλοξενούμενους, μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης και της προσωπικής αναγέννησης.

Ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ανάσταση του Θεανθρώπου και το Πάσχα μάς καλούν να στραφούμε στον συνάνθρωπο, να δείξουμε έμπρακτα την αγάπη και την αλληλεγγύη μας. Η στήριξη δομών, όπως η “Κιβωτός της Αγάπης”, αποτελεί καθήκον και προτεραιότητα για όλους μας. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, με συνέπεια και ευθύνη».

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εύχεται σε όλες και όλους καλό Πάσχα, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία, με την ελπίδα το φως της Ανάστασης να γεμίσει τις καρδιές όλων με αγάπη και ελπίδα.

