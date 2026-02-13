Το Επιμελητήριο Αχαΐας στις εκδηλώσεις του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα

Ενίσχυση διεθνών συνεργασιών και νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις της Αχαΐας στις αγορές του αραβικού κόσμου

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στις εκδηλώσεις του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα
13 Φεβ. 2026 15:40
Pelop News

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκπροσωπήθηκε δυναμικά στις δύο σημαντικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Αραβο‑Ελληνικό Επιμελητήριο στην Αθήνα, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές του αραβικού κόσμου.

Τις εργασίες εκπροσώπησαν ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Τάκης Βασιλείου, και ο Διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ, δρ Δημήτρης Καραγιάννης, οι οποίοι παρακολούθησαν τόσο την 7η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης “MeettheArabAmbassadorsόσο και την 6η Ημερίδα “Επιχειρείν στον Αραβικό Κόσμο”, που πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο DivaniCaravel.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, διαπιστευμένοι Πρέσβεις αραβικών χωρών στην Ελλάδα παρουσίασαν το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που επικρατεί στις χώρες τους, αναδεικνύοντας τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρουν για συνεργασίες, επενδύσεις και εμπορικές συνεργασίες.

Στη συνέχεια, στη θεματική ημερίδα, Έλληνες Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με διαπίστευση σε αραβικά κράτη μοιράστηκαν εμπειρίες και εξειδικευμένες γνώσεις για το επιχειρηματικό περιβάλλον στις συγκεκριμένες αγορές, δίνοντας πρακτικές κατευθύνσεις για αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και την ανάπτυξη βιώσιμων συνεργασιών.

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων, οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Αχαΐας πραγματοποίησαν επαφές με Εμπορικούς Ακολούθους και εκπροσώπους των Πρεσβειών του Μαρόκου, της Αιγύπτου, της Τυνησίας και της Αλγερίας, με αντικείμενο τη δυνητική διερεύνηση συνεργασιών στον αγροδιατροφικό τομέα – με έμφαση κυρίως σε τυροκομικά προϊόντα και μέλι όπου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον – καθώς και στους τομείς της συσκευασίας και της τυποποίησης. Στόχος είναι, στο αμέσως επόμενο διάστημα, να δρομολογηθούν εποικοδομητικές επαφές, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση της Αχαΐας και ειδικότερα το λιμάνι της Πάτρας ως κόμβο εξαγωγικής δραστηριότητας.

Πρωτοβουλίες αυτού του είδους λειτουργούν ως καθοριστικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις του νομού Αχαΐας και ευρύτερα, προσφέροντας πλατφόρμα δικτύωσης, ενημέρωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Μέσα από τέτοιες δράσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους και επεκτείνουν την εξωστρεφή τους παρουσία στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για συνεχή στήριξη των μελών του σε πρωτοβουλίες που προάγουν την επιχειρηματική συνεργασία, ενισχύουν τις διεθνείς σχέσεις και ανοίγουν ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης για την παραγωγική Ελλάδα.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:36 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Συγχαρητήρια στους γιατρούς της «Συμπαράταξης» που πήρε 25 ψήφους – «Δώσαμε πολιτικό στίγμα»
16:28 Πάτρα: Στο εδώλιο γνωστός γυναικολόγος – Αναβιώνει το δράμα ζευγαριού για το θάνατο αγέννητου παιδιού
16:20 Παγκόσμια σφραγίδα στο βιολογικό ελαιόλαδο της «Bioilis»!
16:12 Η ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων επίκεντρο του εργαστήριου και της ενημερωτικής συνάντησης του έργου “CHERRY”
16:04 Το Εφετείο επανέφερε τη λογική: Η 15ετής δικαστική περιπέτεια και η μεγάλη ανατροπή για πατρινό κατασκευαστεί
15:56 Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ
15:48 Τρίκαλα: Προσαγωγή γιαγιάς που επιτέθηκε σε διευθυντή Γυμνασίου – Δεν της άρεσαν οι βαθμοί του εγγονού της
15:40 Το Επιμελητήριο Αχαΐας στις εκδηλώσεις του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα
15:32 Θάνατος Επστάιν: Ιατροδικαστής μιλά για «πιθανό στραγγαλισμό» και ζητά επανεξέταση
15:32 Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
15:24 Πάτρα: Η ώρα του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Συλλήψεις για κύκλωμα απάτης 10 εκατ. ευρώ στο Λούβρο – Στο μικροσκόπιο και εργαζόμενοι του μουσείου
15:11 Υπόθεση Επσταϊν: Το Δημοκρατικό μήνυμα και η θλιβερή πραγματικότητα
15:08 Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος καλωσόρισε τον νέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Γ. Καλαντζόπουλο
15:00 Πολυπληθείς συγκεντρώσεις αγροτών: Ακηδεμόνευτος «Παναχαϊκός»
14:57 Κουτσούμπας από Σύνταγμα: «Οι εργαζόμενοι απορρίπτουν το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις»
14:53 Πρέβεζα: Η θάλασσα «κατέλαβε» το λιμάνι – Παγκάκια μισοβυθισμένα μετά την κακοκαιρία
14:46 Γιώργος Πιτσιλής: Ιππότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας από τη Γαλλία – Διάκριση για τη διοικητική μεταρρύθμιση και τη συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας
14:45 Ολοκληρώθηκε στην Πάτρα η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU
14:36 Φτάνουν τα τρακτέρ στην Αθήνα, κλείνουν δρόμοι στο Κέντρο – Πού αναμένονται προβλήματα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ