Το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλευρό των οικογενειακών επιχειρήσεων

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, συνδιοργανώθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών, το Alba Graduate Business School, το The American College of Greece και την NN Hellas, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τους για την ενδυνάμωση των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

12 Νοέ. 2025 15:08
Pelop News

Το μήνυμα ότι η οικογενειακή επιχείρηση αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, εστάλη από την εκδήλωση που έγινε το απόγευμα της Τρίτης, στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών,  με θέμα: «FamBiz Toolkit @ Πάτρα: Συζητάμε για το μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων».

Όπως επισημάνθηκε, στην Ελλάδα, όπου η έννοια της οικογένειας έχει ιδιαίτερη αξία, η επιχειρηματικότητα συνδέεται συχνά με δεσμούς εμπιστοσύνης, παράδοσης και προσωπικής ευθύνης.

Τονίστηκε, επίσης, ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, καθώς αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όμως, αντιμετωπίζουν και προβλήματα, όπως η δυσκολία προσαρμογής στις τεχνολογικές εξελίξεις, η έλλειψη επαγγελματικής διοίκησης και οι εντάσεις στις διαδοχές από γενιά σε γενιά.

Ωστόσο, με την κατάλληλη εκπαίδευση, τον εκσυγχρονισμό των δομών και τη συνεργασία με νεότερες γενιές, οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Στην εκδήλωση παρέστησαν και μίλησαν στελέχη οικογενειακών επιχειρήσεων, ακόμη και τρίτης γενιάς, που κατέθεσαν τις εμπειρίες τους από τη δική τους διαδρομή.

Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η Αγγελική Κολλυροπούλου μετέφερε χαιρετισμό του προέδρου του, Θεόδωρου Λουλούδη, ο οποίος, εκτός άλλων, τόνισε:

«Το Επιμελητήριο Αχαΐας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη του, βρίσκεται πάντα δίπλα στην επιχειρηματική κοινότητα του τόπου μας.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε εργαλεία, πληροφόρηση, προγράμματα και ευκαιρίες που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και τη διαδοχή των οικογενειακών επιχειρήσεων — να βοηθήσουμε, δηλαδή, ώστε η επόμενη γενιά να συνεχίσει με σιγουριά και όραμα το έργο των προηγούμενων.

Η συνεργασία με φορείς όπως το Alba και η NN Hellas δείχνει πώς μπορούμε, ενωμένοι, να δημιουργήσουμε πρακτικά δίκτυα γνώσης και υποστήριξης για τις επιχειρήσεις μας.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο να επιβιώσουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά να εξελιχθούν, να εκσυγχρονιστούν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας εποχής που αλλάζει ραγδαία.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας θα συνεχίσει να προσφέρει, να υποστηρίζει και να συντονίζει  δράσεις που δίνουν δύναμη στην τοπική επιχειρηματικότητα και στις ρίζες της – στις οικογενειακές επιχειρήσεις που, διαχρονικά, αποτελούν τον πιο ζωντανό ιστό της ελληνικής οικονομίας».

